Apple секретно увеличила скорость Wi-Fi на вашем Mac и iPad – что нужно сделать

Обновления iPadOS 26.2 и macOS Tahoe 26.2 вышли еще в середине декабря, но пользователи только сейчас заметили скрытое улучшение.

Apple незаметно увеличила скорость Wi‑Fi на некоторых MacBook и iPad благодаря новому бесплатному обновлению программного обеспечения, которое уже доступно для загрузки.

Обновления iPadOS 26.2 и macOS Tahoe 26.2 вышло еще в середине декабря, но только сейчас пользователи заметили, что в них спрятана улучшенная поддержка беспроводной сети, пишет портал MacWorld.

Как выяснилось, планшеты и компьютеры Apple с модулем Wi‑Fi 6E теперь могут использовать канал с шириной до 160 МГц при подключении к сетям 5 ГГц, то есть вдвое шире, чем раньше. Это приводит к увеличению пропускной способности, в результате чего интернет работает быстрее. Главное условие – чтобы роутер тоже поддерживал стандарт Wi-Fi 6 и ширину канала 160 МГц.

К сожалению, улучшение доступно не всем устройствам, а только моделям с поддержкой Wi-Fi 6E. Вот на каких Mac и iPad оно работает.

Mac:

MacBook Air 2024 года и новее;

MacBook Pro 2023 года и новее;

iMac 2023 года и новее;

Mac mini 2023 года и новее;

Mac Studio 2023 года и новее;

Mac Pro 2023 года.

iPad:

iPad Pro 11 дюймов четвёртого поколения и новее;

iPad Pro 12,9 дюйма шестого поколения и новее;

iPad Air 11 и 13 дюймов;

iPad mini на A17 Pro и новее.

Чтобы воспользоваться этими улучшениями, достаточно зайти в настройки вашего iPad или Mac, открыть раздел обновления ПО и установить последние доступные версии iPadOS или macOS.

