Образцовая долговечность: опытный механик порекомендовал очень надежный японский седан

По словам механика, эта модель также имеет практичный интерьер и вместительный багажник.

Автомобильный эксперт и механик с более чем 50-летним опытом Скотти Килмер регулярно советует подписчикам своего YouTube-канала не покупать новые автомобили, выбирая вместо них подержанные авто. Тем не менее, недавно он нарушил собственное правило и купил свой первый новый автомобиль, пишет Autoblog.

По словам Килмера, это было не спонтанное решение. Он заявил, что купил модель, которая действительно заслуживает внимания.

Выбор Килмера пал на седан Toyota Camry Hybrid SE. Механик подчеркнул, что рекомендует водителям обратить внимание на этот автомобиль.

Toyota Camry Hybrid SE оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем и электромотором, которые суммарно развивают мощность 225 л.с. Гибридная установка работает в паре с бесступенчатой КПП.

Механик поделился, что благодаря электромотору Toyota Camry Hybrid SE кажется довольно быстром седане при разгоне с места, а средний расход топлива составляет всего 4,7 литра на 100 км.

"Это современный автомобиль, который по-прежнему уважает здравый смысл старой школы", - заявил механик.

Также Килмер похвалил Toyota Camry Hybrid SE за практичный интерьер, вместительный багажник и удобные органы управления. Он заверил, что этот автомобиль способен проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Очень надежные автомобили не за все деньги мира

Ранее в Top Speed назвали 10 подержанных автомобилей, которым не страшны поломки. Эти модели очень редко выходят из строя.

В частности, эксперты порекомендовали обратить внимание на Kia Rio, Mitsubishi Outlander Sport и Toyota Yaris. Они заявили, что это очень надежные модели.

Кроссовер Buick Encore получил невероятно высокую общую оценку за свою надежность. Также эксперты высоко оценили качество сборки этой модели.

