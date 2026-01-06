Как выращивать острый перец дома: 12 важных советов

Сладкий и острый перец будет радовать круглый год.

Выращивание перца дома может быть сложной задачей, но при правильном подходе вполне выполнимой. Эти растения родом из Центральной и Южной Америки, где они растут в теплых, солнечных и влажных условиях.

Издание Better Homes & Gardens пишет, что большинство сортов перца можно выращивать дома, но некоторые виды перца лучше подходят для выращивания в помещении, чем другие.

Используйте большие горшки

Перцу нужно много места для роста, поэтому для выращивания перца дома потребуются большие горшки или контейнеры, чтобы вместить его корневую систему. Для получения наилучших результатов отдельные растения перца следует держать в горшках или мешках для выращивания диаметром не менее 30 см. Убедитесь, что емкостей для выращивания достаточно дренажных отверстий, чтобы предотвратить корни не гнили.

Используйте качественный грунт

Как и для большинства растений в горшках, не рекомендуется использовать садовую почву для контейнеров, так как она слишком уплотнена, что препятствует росту корней и вызывает другие проблемы. Вместо этого используйте грунт, предназначенный для дома.

Дайте перцам, выращенным на открытом воздухе, время адаптироваться

Не рекомендуется выкапывать растения перца из сада, когда осенью становится холодно, чтобы перенести их в помещение. Вы можете серьезно повредить корни, и растения вряд ли выживут.

Перец, выращенный на открытом воздухе, следует постепенно приучать к условиям освещения в помещении, переместив растения в тенистое место на несколько дней, прежде чем заносить в дом. Это поможет растениям адаптироваться.

Используйте лампу для растений

Возможно, вам захочется попробовать вырастить перец на солнечном подоконнике, но большинство окон не получают достаточно яркого света для роста перца. Даже если у вас есть хорошо освещенное окно, количество естественного света значительно уменьшается зимой, и перец может не плодоносить без дополнительного освещения.

Для оптимального плодоношения держите перец под светодиодной лампой для растений с автоматическим таймером, чтобы обеспечить включение света на 12–16 часов в день.

Правильный полив

Перцы, выращиваемые в помещении, не нуждаются в таком количестве воды, как те, что выращивают на открытом воздухе, но их все равно нужно регулярно поливать. Перцы, выращиваемые в помещении, следует поливать примерно раз в неделю, а зимой - реже.

Для достижения наилучших результатов поливайте растения перца в горшках только тогда, когда верхний слой почвы на 2,5–5 см кажется сухим на ощупь, и дайте почве немного просохнуть между поливами.

Тепловой режим

Перец – тропическое растение, которое хорошо растет в теплом климате и прекрасно развивается при стандартной комнатной температуре. Однако экстремальные температуры приводят к тому, что перец сбрасывает цветы и не растет должным образом. Чтобы этого избежать, размещайте перец в помещении вдали от сквозняков, вентиляции и кондиционеров.

Контролируйте влажность в помещении

Большинство перцев предпочитают уровень влажности выше среднего, но некоторые сорта перца более прихотливы к влажности, чем другие. В зависимости от сорта перца может понадобиться увлажнитель воздуха, чтобы повысить уровень влажности и предотвратить засыханию листьев.

Регулярно удобряйте

Жидкие удобрения обычно являются лучшим выбором для перца, выращиваемого в горшках, поскольку они реже скапливаются в емкостях.

Борьба с вредителями

Вредители реже становятся проблемой для комнатных растений, но все же могут появляться время от времени. Чтобы избежать появления вредителей перца, перед тем как заносить растения в помещение, проверьте их на наличие признаков активности насекомых. Даже если вы не видите никаких признаков вредителей, в качестве меры предосторожности все же рекомендуется обработать растения с улицы органическим инсектицидным мылом.

Опыление растений перца

Хотя перец является самоопыляющимся растением, для увеличения скорости опыления ему все же необходима помощь насекомых или ветра. При выращивании в помещении необходимо проводить ручное опыление. Для этого используйте ватную палочку или чистую кисть для макияжа. Еще один способ опыления - аккуратно встряхивать растения каждый день или через день во время цветения.

Часто собирайте урожай

При выращивании из семян большинство перцев плодоносит примерно через 70–85 дней, хотя некоторым растениям острого перца требуется больше времени для роста. Когда наступит долгожданный день и ваш перец начнет плодоносить, собирайте урожай как можно чаще, чтобы стимулировать растение к большему урожаю.

