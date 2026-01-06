В декабре Украина уничтожила дронами столько же оккупантов, сколько России удалось призвать

Главнокомандующий ВСУ подтвердил потерю россиянами 33 тысяч солдат в течение декабря 2025 года.

Подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины в декабре 2025 года уничтожили столько же российских захватчиков, сколько России удалось призвать на военную службу.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в социальной сети Facebook по итогам встречи с командирами ведущих подразделений беспилотных систем Сил обороны Украины.

Как отметил Сырский, прошлый декабрь стал первым месяцем, когда подразделения беспилотных систем обезвредили примерно столько военнослужащих оккупационной армии, сколько Россия призвала за месяц:

"Враг потерял более 33 тысяч личного состава. В это число входят только подтвержденные при помощи видео случаи, но реальные потери оккупантов больше".

По его словам, в прошлом году показатели боевой работы украинских подразделений беспилотных систем совершили большой рывок в направлении роста.

"Беспилотная составляющая в Вооруженных Силах Украины существенно возросла. Не останавливаемся. На 2026 год нами спланировано дальнейшее наращивание возможностей подразделений беспилотных систем", - добавил Сырский.

Возможности российский захватчиков и их планы на 2026 год

Сырский сообщил, что Россия также планирует развивать беспилотные системы: "Благодаря нашей военной разведке знаем, что противник имеет не менее амбициозные планы. Россияне пошли нашим путем и создали отдельные войска беспилотных систем, которые насчитывают уже 80 тысяч военнослужащих. На втором этапе, в 2026 году, их планируют расширить вдвое - до 165,5 тыс. А к 2030 году - почти до 210 тыс".

Как добавил генерал, украинской стороне известно, что госзаказ по производству дальнобойных дронов в РФ выполнен на 106% за год, и военно-промышленный комплекс страны-агрессора производит более 400 таких БпЛА ежесуточно.

Меры Украины по противодействию российским беспилотным войскам

Сырский заверил, что украинская армия осознает, с чем придется столкнуться в ближайшее время и что "следует сделать для нейтрализации врага на поле боя беспилотных систем".

По его убеждению, в современной войне это первоочередная цель. Поэтому главнокомандующий поставил задачу "формировать специальные подразделения, призванные эффективно выявлять и уничтожать вражеские высокотехнологичные дроновые подразделения, пункты управления и экипажи беспилотных авиационных комплексов оккупантов".

По его словам, тот, кто имеет преимущество в количестве и качестве БПС, сохраняет больше своих воинов и эффективнее уничтожает противника. "И мы продолжаем удерживать преимущество в количестве применений FPV-дронов", - подчеркнул Сырский.

Успехи украинских военных в декабре 2025 года

Генерал сообщил, что в декабре украинскими подразделениями беспилотных авиационных комплексов (БпАК) выполнено около 339 тыс. задач, а подразделениями наземных роботизированных комплексов (НРК) - почти 2,1 тыс.

"Общее количество пораженных/уничтоженных целей беспилотниками Сил обороны выросло на 31%, а количество пораженного личного состава противника - более чем на четверть", - заявил Сырский.

Потери оккупантов - больше новостей

Как сообщал УНИАН, в 2025 году украинские защитники уничтожили более 418 тысяч российских захватчиков. Также было уничтожено 65 вражеских самолетов и 17 вертолетов.

По оценкам аналитического проекта Oryx, в 2025 году Россия потеряла на фронте около 2,5 тысяч единиц бронетехники, которые подтверждаются фото- и видеодоказательствами. В том числе 640 основных боевых танков.

