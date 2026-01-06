Православный праздник сегодня в народе прозвали Иван Предтеча.

7 января по новому церковному календарю в Украине отмечают Собор Иоанна Предтечи, посвященный пророку и Крестителю Господню. Рассказываем, какие традиции связаны с датой, на какие приметы нужно обращать внимание, что считается запретным, а также какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

Какой сегодня праздник церковный по новому стилю

7 января православные верующие чтят пророка Иоанна, Крестителя Господня, и отмечают Собор Иоанна Предтечи. День его памяти традиционно приходится сразу после Крещения Господня (по старому церковному календарю почитать святого будут 20 января).

Иоанн Предтеча - это святой, который возвестил миру о пришествии Мессии и крестил Спасителя в водах Иордана, став свидетелем явления Пресвятой Троицы. Само слово "собор" в названии праздника означает общее церковное почитание святого, когда верующие собираются для молитвы и памяти его подвига.

Видео дня

Известно, что Иоанн родился в семье Захарии и Елисаветы, когда они были уже в преклонном возрасте. Ангел возвестил, что рождение этого ребенка принесет радость многим, "ибо он будет велик перед Господом".

Иоанн родился за полгода до Иисуса Христа и долгое время, до 30 лет ил в пустыне - там он укрылся вместе с матерью во время избиения младенцев. Святой носил простую одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и вел жизнь подвижника. Когда вырос, Иоанн стал проповедовать и возвещать скорое пришествие Спасителя.

Позже в реке Иордан Иоанн крестил множество людей и самого Иисуса. Но когда после пророк стал открыто обличать грехи царя Ирода Антипы, то попал в темницу. Позже его казнили, а голову на блюде принесли царю. Тело святого похоронили, о смерти сообщили Христу.

Имя "Предтеча" у Иоанна означает "идущий впереди" - так его прозвали потому, что он родился раньше и предвещал пришествие Спасителя.

Какой православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю православные отмечают один из главных христианских праздников - Рождество Христово. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие у него запреты.

С какими молитвами обращаются в этот день, чего нельзя делать сегодня

К святому Иоанну обращаются с молитвами о помощи в трудных жизненных ситуациях, также просят исцеления от тяжелых болезней, а бездетные супруги молятся о детях.

В народе праздник называют Иван Предтеча. Согласно обычаям, в первый день после Крещения важно "запить зло" - выпить немного освященной крещенской воды. Считается, что это может защитить человека от болезней на весь год.

День Иоанна Крестителя особенно благоприятен для крещения детей - в народе говорят, что сам Иоанн Предтеча станет их небесным покровителем. Ранее мы рассказывали, когда крестить ребенка в 2026 году - самые благоприятные даты.

Также с этого времени начинаются будни и свадебная пора, которая длится до Масленицы - можно засылать сватов, играть свадьбы.

В церковный праздник 7 января, как и в любой другой день, нельзя сквернословить, ссориться, осуждать других, желать зла и отказывать в помощи. Церковь не одобряет лень, жадность, зависть и стремление к мести.

Согласно народным поверьям есть и другие запреты:

нельзя бездельничать - праздное поведение может привести к нужде;

не советуют давать и брать деньги в долг, особенно у родственников;

нельзя быть чересчур расточительным, но и отказывать в просьбах - тоже плохая примета.

В целом сегодняшний день - это время очищения, молитвы и примирения, нового этапа в жизни, с добрыми делами и благодарностью.

Приметы на 7 января

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и о том, каким будет лето и урожай:

погода сухая - к засушливому лету;

иней на деревьях с утра - будет урожай зерновых;

стоит ясная и морозная погода - к жаркому лету;

ветер с юга - к холодному лету;

яркое солнце в полдень - весна будет ранней.

Также замечено, что если на Ивана Предтечу идет снег или же началась метель, то такая погода будет вплоть до Масленицы.

Вас также могут заинтересовать новости: