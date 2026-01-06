Итальянцу, который по дороге в Украину восхвалял Путина, запретили въезд на 3 года

Пограничники провели проверку в отношении гражданина Италии благодаря неравнодушной украинке, которая рассказала о любителе Путина в социальной сети.

Гражданина Италии, который по дороге в Украину восхвалял российского диктатора Владимира Путина, не впустили в нашу страну. Эту историю рассказала пользовательница соцсети Тһгеԁѕ с ником Дарья.

Итальянец восхвалял Путина по дороге в Украину

"Представьте ситуацию: еду в Украину из Италии автобусом. Остановились на 10 минут. Выходит пара - украинка с итальянцем. Он в вышиванке, которую, как сказал он, подарила ему его любимая, и они вместе едут к ней домой. Я в наушниках, говорю по работе на итальянском языке. Он ко мне подходит и начинает говорить. Спрашивает, куда я еду, и еще много вопросов. Я, конечно, держу дистанцию и отвечаю нейтрально. И тут он начинает мне рассказывать, какая плохая у нас страна, какой у нас плохой президент, и что он уважает Путина, и какой он молодец", - написала пользовательница соцсети Тһгееԁѕ.

По словам Дарьи, она заявила итальянцу, что ему не стоит ехать в Украину, если он считает нашу страну такой плохой. На это мужчина ответил, что в Украине находится дом его жены.

Видео дня

"Я отвечаю: "Вы понимаете, что вы разговариваете сейчас с украинкой? Вы едете в мою страну и говорите такие ужасные вещи". На что он говорит: "Такого же мнения и моя жена, и она такая же украинка, как и ты". Я говорю: "Нет, мы разные украинки". И теперь я просто жду, пока мы приедем к украинской границе", - написала пользовательница соцсети Тһгеԁѕ.

Впоследствии Дарья поделилась, что на границе итальянского ценителя Путина по имени Рокко пригласили на общение с очередной сменой пограничников, которой эта женщина и сообщила о нем.

"Жду, поговорила со старшим смены, молодая девушка, сфотографировала мои документы и итальянца. Они уже знали и ждали. Спросили, знаю ли я итальянский или нет? Я ответила, что знаю, и девушка мне говорит, что если что - буду переводчиком", - рассказала пользовательница соцсети Тһгееԁѕ.

Позже Дарья добавила, что в Госпогранслужбе ей сказали о том, что итальянца не пропустят в Украину.

Комментарий Госпогранслужбы

Обновлено. В Госпогранслужбе сообщили, что сегодня в Украину не был пропущен гражданин одной из зарубежных стран. До этого пограничная служба обратила внимание на сообщение неравнодушной гражданки, которое широко нашло свое отражение в социальных сетях и СМИ.

Поэтому когда 53-летний иностранец, гражданин Италии, о котором описывала ситуацию женщина, и который следовал в Украину, прибыл в пункт пропуска инспекторами Государственной пограничной службы были проведены все необходимые мероприятия пограничного контроля с привлечением других контролирующих служб.

Отмечается, что в настоящее время детальная проверка завершена. Результат - отказ иностранцу в пересечении границы и запрет въезда в Украину на 3 года.

Фактически он имеет пророссийские взгляды и оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины. Из-за нарушения норм украинского законодательства он и получил соответствующие решения на границе.

Въехать в Украину он пытался автобусом через пункт пропуска "Чоп". Об этом сообщил корреспонденту УНИАН помощник председателя Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Вместе с тем в Госпогранслужбе сообщили, что сейчас продолжается проверка вышеупомянутого гражданина Италии.

"Мероприятия пограничного контроля Государственная пограничная служба Украины осуществляет исключительно в рамках действующего законодательства, в т.ч. и относительно въезда в нашу страну иностранцев. Такие меры регламентируются соответствующими документами. Пограничники обратили внимание на ситуацию, которая получила огласку в социальных сетях относительно иностранца, который следует в нашу страну. В пункте пропуска конечно будут осуществлены все предусмотренные законом меры пограничного контроля. Решение будут приниматься по их завершению. Отмечу, что пограничный контроль сейчас продолжается", - сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Пограничники задержали сенегальца, который на велосипеде хотел попасть в Украину - что известно

Напомним, что в 2025 году украинские пограничники задержали иностранца, который незаконно пересек границу прямо на велосипеде. Неизвестный ехал по путям на велосипеде из Венгрии. Его остановили, как только он пересек государственную границу.

В ГПСУ сообщили, что мужчина не имел документов, представившись гражданином Сенегала. Позже оказалось, что с 2021 года он проживал на территории Словении и имел проблемы с легализацией в стране из-за невыполнения условий, необходимых для законного пребывания.

Вас также могут заинтересовать новости: