'Возможно, уже на пороге': у Трампа сделали свежее заявление о завершении войны в Украине

Это заявление прозвучало в начале переговоров в Париже.

Переговоры о гарантиях безопасности для Украины, возможно, близки к прорыву. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News.

По его словам, страны-союзники близки к заключению рамочного соглашения, которое проложит путь к мирному соглашению с Россией. Это заявление прозвучало в начале переговоров в Париже.

"Нам следует ожидать окончательного согласования нескольких соглашений. Одно из них - это "Коалиция желающих", в которую входят около 50 стран-союзников, многие из которых входят в НАТО, и они согласятся на определенные рамки безопасности для Украины. И Соединенные Штаты тоже, как в составе этой "Коалиции желающих", так и отдельно", - сказал он.

Уитакер уверен, что это соглашение может проложить путь к окончательному мирному соглашению с Россией. Постпред добавил:

"Мы действительно очень далеко продвинулись. Это замечательное событие, и мы можем быть на пороге мирного соглашения. Пока мы продолжаем молиться о мире, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир сохранился".

Отмечается, что Соединенные Штаты удут представлены специальным посланником Стивом Виткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Госсекретарь Марко Рубио будет отсутствовать из-за обязательств, связанных с захватом США венесуэльского лидера Николаса Мадуро, что Уитакер назвал "большой победой для Соединенных Штатов Америки и безопасности Западного полушария".

Он представил операцию как часть более широкой стратегии сдерживания, заявив, что она посылает четкий сигнал противникам США.

"Любой противник Соединенных Штатов должен быть обеспокоен тем, что он увидел. Это продемонстрировало возможности, недоступные ни одной другой стране. И в то же время это показывает, что Соединенные Штаты, когда президент что-то говорит, когда мы проводим красную линию, готовы отстаивать её своими силами. Для меня это и есть залог мира силой", - сказал Уитакер.

Переговоры по Украине - последние новости

Бывший чиновник ЦРУ Ральф Гофф заявил, что если президент США Дональд Трамп публично пообещает гарантии безопасности для Украины, то сдержит свое слово. При этом он сказал, что решающей в вопросе гарантий безопасности остается не только позиция США, но и то, на что будет готова пойти российская власть.

