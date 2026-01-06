Европейские правые не определились: хвалить или ругать Трампа за Венесуэлу, - Le Monde

По мнению аналитиков, это показывает неспособность правых предложить альтернативу ЕС, который они критикуют.

Операция США в Венесуэле смутила европейских правых, у многих националистов возникли противоречия в позиции, пишет Le Monde.

Как отмечается, во время вопросов о похищении президентом США венесуэльского лидера Николаса Мадуро группировками американской армии, венгерский националист Виктор Орбан проявил редкую осторожность. "Это произошло, и мы рассматриваем, полезно ли это для Венгрии", - заявил он на пресс-конференции, пытаясь избежать неудобных вопросов об этой операции.

Аналитики обратили внимание на тот факт, что Орбан обычно открыто восхищается президентом США, но на этот раз повел себя по-другому. В частности, лишь отметил, что американская попытка контроля над венесуэльской нефтяной отраслью "может привести к снижению цен на нефть", но собственной позиции не высказал.

"Его страна была единственной в ЕС, отказавшейся подписать совместное европейское заявление о необходимости "уважать волю народа Венесуэлы", но он попытался оправдать эту позицию отсутствием общей внешней политики ЕС", - говорится в статье.

Колебания Орбана, считает СМИ, является сигналом общей неловкости европейских правых перед демонстративным восстановлением "американского империализма", особенно тех, кто ранее критиковал мнимое влияние США на правительственные партии и элиты. Правые партии оказались в сложном положении: им приходится комментировать очевидное военное вмешательство в исполнении союзника-идеолога, который ранее обещал не вмешиваться в мировые дела.

Какой была реакция лидеров европейских правых

В Великобритании реакция Найджела Фаража ярко иллюстрирует это неудобство. Лидер правопопулистской партии Reform UK назвал действия США в Венесуэле "неортодоксальными и противоречащими международному праву". В то же время он добавил, что "если это заставит Россию и Китай дважды подумать, возможно, это и хорошо". Фараж, который открыто поддерживает Дональда Трампа с 2016 года, ранее воздерживался от критики Вашингтона, но представителям либертарианских правых все труднее игнорировать американский "империалистический поворот".

Также отмечается, что в Германии двое сопредседателей "Альтернативы для Германии" не реагировали, но Маркус Фронмайер, вице-президент фракции партии в Бундестаге, ограничился мягким осуждением о "нарушении суверенитета других государств".

В Италии Джорджия Мелони назвала операцию "легитимной", тогда как лидер Лиги Маттео Сальвини подчеркнул, что "дипломатия остается главным путем решения международных конфликтов". Сальвини стал на сторону Марин Ле Пен, которая всегда критически относилась к движению MAGA, чем большинство европейских союзников.

В Испании же крайне правая партия Vox поддержала инициативу США, заявив о "радости и поддержке восстановления демократии в Венесуэле".

Обострение противоречий

По мнению аналитиков, операция США ставит европейских националистов перед противоречиями как представителей небольших стран, которые сами по себе мало могут противопоставить империализму России, Китая или США. Например, вопрос Гренландии стал еще более неудобным. Орбан перенес его "на внутренние обсуждения в НАТО", не высказав собственной позиции относительно намерений Трампа относительно этого автономного датского, а следовательно и европейского, региона.

"Неспособность правых предложить альтернативу ЕС, который они критикуют, очевидна", - считают авторы статьи.

В частности, Орбан жаловался на "международное право, которое не защищает Венгрию и используется против нее в Брюсселе", но не смог конкретизировать, как будет выглядеть "эпоха наций", которую он прославляет.

В Словакии американская операция в Венесуэле вызвала громкую критику, но ее искренность сомнительна. Премьер Роберт Фицо заявил о необходимости "решительно отвергнуть такое нарушение международного права" и призвал ЕС иметь собственную внешнюю политику. В то же время Фицо, известный благосклонностью к Путину, подчеркнул "невероятную антироссийскую ненависть в европейских институтах".

Планы США относительно Гренландии

Напомним, Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца написало, что угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию вызывают серьезную обеспокоенность в Европе. В то же время, чтобы не вызвать его гнев, 6 января на встрече в Париже поднимать вопрос о претензиях Вашингтона на остров не планируется.

