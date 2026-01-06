Трамп настроен захватить Гренландию, и никто не сможет его остановить, - Sky News

Президент США, вероятно, рассчитывает на то, что Вашингтон сможет уйти от ответственности за захват арктических земель.

Президент США Дональд Трамп действительно настроен захватить Гренландию. Более того, Европа и Канада слишком слабы, чтобы его остановить, пишет редактор по вопросам безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс.

Она считает, что становится все более очевидным, что слова Трампа о том, что он хочет получить контроль над Гренландией, являются не просто громкими заявлениями. Такой шаг может нарушить стабильность внутри НАТО, так как остров находится под влиянием Дании, но президента США, похоже, это не волнует.

Хейнс подчеркнула, что Трамп знает о том, что ни одна европейская страна не станет серьезно пытаться остановить его силой, потому что проиграет. По ее словам, президент США также, вероятно, рассчитывает на то, что Вашингтон сможет уйти от ответственности за захват арктических земель, поскольку остальные страны НАТО нуждаются в США больше, чем Штаты в них.

Отмечается, что десятилетия чрезмерной зависимости большинства стран НАТО от американской военной мощи, оружия и технологий означают, что способность Альянса защищаться без Вашингтона оказалась под угрозой.

Почему Трамп хочет захватить Гренландию

Ранее в Sky News рассказали, что есть две важные причины, почему президенту США Дональду Трампу так необходима Гренландия. Они связаны с национальной безопасностью и природными ресурсами острова.

В издании отметили, что Гренландия, расположенная за Полярным кругом между США, Россией и Европой, предлагает уникальное геополитическое преимущество, на которое США рассчитывает уже более 150 лет. Ее расположение становится еще более ценным сейчас, поскольку Арктика все больше открывается для судоходства и торговли.

Кроме того, на острове находятся ценные редкоземельные минералы, необходимые для телекоммуникаций, а также уран, миллиарды неразработанных баррелей нефти и огромные запасы природного газа.

