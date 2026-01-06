'Песня звучит печально', 'Примат' и 'Гренландия 2': главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил подборку самых интересных новых фильмов этой недели - как в кинотеатрах, так и онлайн.

Среди главных премьер в кинотеатрах Украины на этой неделе – музыкальный байопик "Песня звучит печально" с Хью Джекманом и Кейт Хадсон, а также хоррор "Примат", фильм-катастрофа "Гренландия 2: Миграция" и украинская комедия "Испытательный срок".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет романтическая комедия "Люди, которых мы встречаем в отпуске".

Подробнее обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Песня звучит печально

Song Sung Blue (США, 2025, музыка/драма/биография)

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю участников американской трибьют-группы Lightning & Thunder – Майка и Клэр Сардина, от их знакомства до профессионального признания, через призму романтических отношений между ними и тяжелых испытаний, выпавших на их судьбы.

Главные роли в ленте исполнили Хью Джекман (франшиза "Люди Икс", "Дэдпул и Росомаха", "Престиж", "Отверженные") и Кейт Хадсон ("Как избавиться от парня за 10 дней", "Ключ от всех дверей", "Война невест", "Достать ножи: Стеклянная луковица"). Критики высоко оценили работу обоих актеров – Хадсон даже получила номинацию на "Золотой глобус", также они с Джекманом называются среди кандидатов на номинации на "Оскар-2026".

Снял фильм американский режиссер Крейг Брюэр, наиболее известный по комедии "Поездка в Америку 2" 2021 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 98% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 6 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Примат

Primate (США, 2025, ужасы)

По сюжету ленты, приехав домой из колледжа, Люси узнает, что их домашний шимпанзе Бен уже не такой, каким был раньше. Зараженное бешенством животное возвращается к своей дикой сути, превращая отпуск друзей в жуткую, первобытную историю ужаса и выживания.

Главную роль в фильме исполнила молодая американская актриса Джонни Секвойя, наиболее известная по сериалам "Декстер: Новая кровь" и "Верь".

Снял новинку английский режиссер Йоханнес Робертс, наиболее известный по фильмам ужасов "Незнакомцы: Жестокие игры" (2018) и "Обитель Зла: Приветствуем в Раккун-Сити" (2021), а также хоррор-франшизой "Синяя бездна" (2017, 2019).

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 92% одобрения от критиков.

Гренландия 2: Миграция

Greenland 2: Migration (США, 2026, триллер/экшн/катастрофа)

Постапокалиптический survival-триллер 2020 года "Гренландия" получился уверенным середнячком – получил неплохие отзывы от критиков и зрителей, но из-за пандемии коронавируса едва окупился в прокате и в целом прошел относительно незамеченным среди публики. Поэтому многих киноманов даже удивило, что через шесть лет он получил продолжение (но, возможно, на фоне последних геополитических событий второй фильм получит больше внимания). По сюжету, через несколько лет после того, как комета почти уничтожила Землю, семья строителя Джона Геррита вынуждена отправиться в новое путешествие, чтобы спастись.

В сиквеле к главным ролям вернулись главные звезды первого фильма – Джерард Батлер ("300 спартанцев", "Призрак оперы", "Падение Лондона", "Как приручить дракона") и Морена Баккарин (франшиза "Дэдпул", сериалы "Родина", "Готэм"), тогда как Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо", "Тихая ныч", "Долгая прогулка") заменил Роджера Дейла Флойда в роли сына главного героя Натана.

Снял фильм американский режиссер и бывший каскадер Рик Роман Во, который также является создателем первой "Гренландии" и еще ряда боевиков с Батлером в главной роли ("Падение Ангела", "Миссия Кандагар").

Испытательный срок

Випробувальний термін (Украина, 2026, комедия/романтика)

В центре сюжета этой типичной украинской комедии – гламурная дочь бизнесмена Полина, привыкшая к беззаботной жизни. После предательства отца она оказывается на испытательном сроке в рекламном агентстве. Там она в течение месяца соревнуется за должность с Романом – амбициозным и принципиальным коллегой, который видит мир совсем иначе. Их профессиональное соперничество постепенно перерастает в конфликты, неожиданные сближения и ситуации, где трудно отличить рабочие задачи от личных чувств.

Главные роли в фильме сыграли Екатерина Кузнецова и Кирилл Парастаев. Также в нем задействованы такие украинские звезды, как Вячеслав Довженко, Елена Узлюк, Андрей Исаенко, Татьяна Малкова, Ирма Витовская и другие.

Режиссером выступила Ирина Громозда, которая до этого работала над сериалом "Кофе с кардамоном".

Люди, которых мы встречаем в отпуске

People We Meet on Vacation (США, 2026, романтика/комедия)

В центре сюжета этого фильма, основанного на одноименном романе 2021 года американской писательницы Эмили Генри, – давние лучшие друзья Поппи и Алекс. Они очень разные – девушка хочет познавать мир и готова к спонтанности, а парень любит сидеть дома и строить четкие планы. Вот уже 10 лет они раз в год проводят недельный отпуск вместе, но только сейчас начинают задумываться, какая бы из них получилась пара.

Главные роли в ленте сыграли Эмили Бейдер ("Паранормальное явление: Ближайший родственник", "Свежие убийства", сериал "Моя леди Джейн") и Том Блайт ("Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", "Благословение").

Снял новинку американский режиссер Бретт Хейли ("Я увижу тебя во сне", "Герой", "Все радостные места").

Фильм станет доступен на Netflix с 9 января 2026 года.

