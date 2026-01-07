Россия в Днепре атаковала жилые дома и учебные заведения: среди пострадавших есть дети

Мэр Днепра Борис Филатов также сообщил, что повреждено общежитие профтехучилища, школа и два детских сада.

В ночь на среду, 7 января, российские войска совершили атаку на Днепр, в результате чего повреждены более 10 многоэтажек, есть разрушения в профтехучилище, также повреждены два детских сада, сообщил в своем Telegram-канале городской голова Борис Филатов.

Также возле одного из домов, предварительно, повреждения получила сеть отопления.

"В более 10 многоэтажках разбито несколько сотен - если не около тысячи - окон. Есть и данные о повреждении сетей отопления возле одного из домов. Немало сгоревших автомобилей", - рассказал Филатов.

Филатов отметил, что сейчас известно, что пострадали 7 человек, среди них - двое детей. По словам мэра Днепра, у некоторых людей осколочные ранения, тогда как большинство получили острую реакцию на стресс.

В профтехучилище, где учатся на слесарей и кондитеров, повреждены мастерская и студенческое общежитие.

"Задело также два детских сада и одну из школ", - добавил Филатов.

По его словам, это может быть не полный список всех поврежденных объектов, поскольку продолжается сбор информации по городу.

Ранее УНИАН сообщал, что в Херсонской области российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по пункту выдачи гуманитарной помощи. Начальник областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что произошло это в одном из населенных пунктов Дарьевской громады. Прокудин сообщил, что погиб 64-летний мужчина, а 79-летняя женщина и 71-летний мужчина получили ранения. Медики оценили состояние раненых как средней тяжести.

Также мы писали, что в ночь на 5 января армия России совершила очередную атаку по Киеву. В ГСЧС сообщили, что в Оболонском районе произошло попадание в четырехэтажное здание больницы с работающим стационарным отделением. Мэр Киева Виталий Кличко поделился, что всего находилось 26 пациентов. В Нацполиции Киева отметили, что погиб мужчина 1995 года рождения, который находился на стационарном лечении. Среди пострадавших - 42-летняя женщина, которая получила медицинскую помощь на месте. Еще две пострадавшие женщины, которым 77 и 97 лет были госпитализированы.

