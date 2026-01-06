'Шахеды' с ПЗРК: эксперт объяснил, чем опасны эти дроны

"Флеш" заявил, что украинской авиации стоит остерегаться таких "Шахедов".

Ударные дроны типа "Шахед" с установленными переносными зенитными ракетными комплексами представляют серьезную угрозу. Об этом рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале, изучив такой российский беспилотник.

"Посмотрел Шахед с ПЗРК. В принципе все, как и ожидалось. Пилот имеет видеоканал с хорошей курсовой камерой и управлением. ПЗРК заранее введен в режим захвата цели и пуска. Все, что нужно пилоту, это поймать цель прямо по курсу и нажать сервопривод, который сделает прокол баллона с охлаждающей жидкостью головки наведения и ракета стартует", - поделился эксперт.

"Флеш" заявил, что украинской авиации стоит остерегаться таких "Шахедов". Он подчеркнул, что эти беспилотники должны перехватывать зенитные дроны.

"Ну и разумеется, не идите встречным курсом и не подпускайте сзади. "И я надеюсь, все понимают, что у противника есть доступ к виражу и он видит все синие вертолеты", - добавил эксперт.

Сможет ли РФ массово применять "Шахеды" с ПЗРК

Ранее авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко оценил, сможет ли Россия массово применять "Шахеды" с ПЗРК. По его словам, это маловероятно, так как ПЗРК стоит дороже, чем дрон, на который он установлен.

В то же время Романенко сказал, что у россиян много ПЗРК на складах, поэтому существует опасность для армейской авиации в прифронтовых регионах.

