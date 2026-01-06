Мокрый снег накроет Киев: погода 7 января готовит опасный 'сюрприз'

В среду, 7 января, в Киеве будет холодная зимняя погода с мокрым снегом и гололедицей на дорогах. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут -1°...-3°. Ожидается пасмурная погода, днем - мокрый снег, по Киевской области местами дожди.
Ветер будет 5-10 м/с, а атмосферное давление будет снижаться, 742-745 мм ртутного столба.
Погода 7 января
Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -5°, днем -1°, сильный снег.
В Луцке будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, снег.
В Ривне завтра пасмурно, ночью -5°, днем -1°, снег.
В Тернополе 7 января ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, сильный снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем -1°, пасмурно, сильный снег.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью -5°, днем -1°, сильный снег.
В Виннице завтра будет -3°...+1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
В Житомире в среду ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно, снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +4°, пасмурно, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, пасмурно, дождь.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +2°...+4°, дождь.
В Одессе 7 января - пасмурно, температура ночью +5°, днем +9°, дождь.
В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +9°, пасмурно, дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +5°, днем +9°, дождь.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +3°, днем +5°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +7°, пасмурно, дождь.
В Симферополе в среду будет пасмурно, +8°...+10°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°.