Прогнозы оптимистичны: Бердянск начал курортный сезон обновленной инфраструктурой и готовностью противостоять коронавирусу
Курортный город Бердянск (Запорожская область), расположенный на побережье Азовского моря, постепенно открывается для туристов, максимально подготовив инфраструктуру для приема гостей в условиях пандемии коронавируса.
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Об этом на встрече с журналистами рассказал мэр Бердянска Владимир Чепурной, передает корреспондент УНИАН.
Оценивая курортный сезон 2020, мэр города отметил, что пока нельзя назвать конкретные цифры, но если в предыдущие годы курорт начинал работать примерно 15 июня, то в этом году курортники начали приезжать только в июле из-за пандемии коронавируса. Впрочем, в мэрии уже отмечают хороший поток туристов благодаря закрытым границам, больше всего людей в этом году приезжают из Киева, а также Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей.
«Я думаю, этот курортный сезон, если у нас не будет дальше распространяться коронавирус, будет хорошим в городе Бердянске», – надеется Владимир Чепурной.
В то же время мэр города обратил внимание на то, что в Бердянске довольно хорошая статистика по заболеваемости COVID-19 и город готов к приему туристов в этих условиях.
«Мы – город-курорт и к нам едут люди со всей Украины. Поэтому у нас проведена работа с руководством всех баз отдыха, санаториев и отелей, они соблюдают все наши рекомендации. Наша центральная городская больница также готова к приему пациентов – мы можем принять до 200 человек, которые могли бы заболеть. Сейчас у нас в городе только 7 случаев коронавируса», – добавил он.
На данный момент в Бердянске официально зарегистрированы более 100 баз отдыха, санаториев, гостиниц и других учреждений размещения, 88 из которых по состоянию на 10 июля уже были проверены специальной комиссией и открылись для приема отдыхающих.
«Самые низкие цены где-то от 100 гривень за койко-место. Это вообще по городу, учитывая как официально зарегистрированные учреждения, так и размещение у «частников». Самые дорогие цены в городе – где-то до 15 тысяч гривень за сутки за номер с завтраком и целым набором других услуг (фитнес, сауна и прочее). В данном случае речь идет о частных комплексах, которые предлагают VIP-отдых, где в номере люкс можно заселиться целой семьей или большой компанией», – добавляет секретарь Бердянского горсовета Алексей Холод.
При этом он отмечает, что по сравнению с прошлым годом цены в городе примерно на прошлогоднем.
Кроме того, в городе уже активно работают заведения питания и пляжи, а также музей, кинотеатры, аквапарк и зоопарк.
Также мэр Бердянска напомнил, что в городе завершается капитальный ремонт дорог. В частности, несколько лет назад появилась дорога через Бердянскую косу, где расположена основная часть курортной инфраструктуры города.
Кроме того, уже заканчивается строительство дороги из Запорожья в Бердянск. В городской власти уверены, что это существенно облегчит доступ туристов в город и даст им возможность приезжать сюда не только на длительный отдых, но и на выходные. Ведь сейчас у города есть с этим проблемы: из Киеве до Бердянска поездом ехать около 17 часов из-за того, что отрезок железной дороги «Пологи-Бердянск» неэлектрифицированный. Теперь же у людей есть возможность быстрее попасть в город, и они ею активно пользуются.
Как сообщал УНИАН, реконструкцию трассы на Бердянск обещают завершить к началу августа 2020 года.
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