Прогнозы оптимистичны: Бердянск начал курортный сезон обновленной инфраструктурой и готовностью противостоять коронавирусу

На данный момент в Бердянске официально работают почти сотня учреждений по размещению разного типа, проверенных на соблюдение противоэпидемических норм.

Курортный город Бердянск (Запорожская область), расположенный на побережье Азовского моря, постепенно открывается для туристов, максимально подготовив инфраструктуру для приема гостей в условиях пандемии коронавируса.

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Об этом на встрече с журналистами рассказал мэр Бердянска Владимир Чепурной, передает корреспондент УНИАН.

Оценивая курортный сезон 2020, мэр города отметил, что пока нельзя назвать конкретные цифры, но если в предыдущие годы курорт начинал работать примерно 15 июня, то в этом году курортники начали приезжать только в июле из-за пандемии коронавируса. Впрочем, в мэрии уже отмечают хороший поток туристов благодаря закрытым границам, больше всего людей в этом году приезжают из Киева, а также Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей.

«Я думаю, этот курортный сезон, если у нас не будет дальше распространяться коронавирус, будет хорошим в городе Бердянске», – надеется Владимир Чепурной.

В то же время мэр города обратил внимание на то, что в Бердянске довольно хорошая статистика по заболеваемости COVID-19 и город готов к приему туристов в этих условиях.

«Мы – город-курорт и к нам едут люди со всей Украины. Поэтому у нас проведена работа с руководством всех баз отдыха, санаториев и отелей, они соблюдают все наши рекомендации. Наша центральная городская больница также готова к приему пациентов – мы можем принять до 200 человек, которые могли бы заболеть. Сейчас у нас в городе только 7 случаев коронавируса», – добавил он.

На данный момент в Бердянске официально зарегистрированы более 100 баз отдыха, санаториев, гостиниц и других учреждений размещения, 88 из которых по состоянию на 10 июля уже были проверены специальной комиссией и открылись для приема отдыхающих.

«Самые низкие цены где-то от 100 гривень за койко-место. Это вообще по городу, учитывая как официально зарегистрированные учреждения, так и размещение у «частников». Самые дорогие цены в городе – где-то до 15 тысяч гривень за сутки за номер с завтраком и целым набором других услуг (фитнес, сауна и прочее). В данном случае речь идет о частных комплексах, которые предлагают VIP-отдых, где в номере люкс можно заселиться целой семьей или большой компанией», – добавляет секретарь Бердянского горсовета Алексей Холод.

При этом он отмечает, что по сравнению с прошлым годом цены в городе примерно на прошлогоднем.

Кроме того, в городе уже активно работают заведения питания и пляжи, а также музей, кинотеатры, аквапарк и зоопарк.

Также мэр Бердянска напомнил, что в городе завершается капитальный ремонт дорог. В частности, несколько лет назад появилась дорога через Бердянскую косу, где расположена основная часть курортной инфраструктуры города.

Кроме того, уже заканчивается строительство дороги из Запорожья в Бердянск. В городской власти уверены, что это существенно облегчит доступ туристов в город и даст им возможность приезжать сюда не только на длительный отдых, но и на выходные. Ведь сейчас у города есть с этим проблемы: из Киеве до Бердянска поездом ехать около 17 часов из-за того, что отрезок железной дороги «Пологи-Бердянск» неэлектрифицированный. Теперь же у людей есть возможность быстрее попасть в город, и они ею активно пользуются.

Как сообщал УНИАН, реконструкцию трассы на Бердянск обещают завершить к началу августа 2020 года.

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