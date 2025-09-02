Издалека остров может казаться живописным, но на самом деле там одни руины.

Темный туризм приобретает популярность в последнее время. Одно из самых интересных мест, которое могут посетить любители такого отдыха - остров Повелья возле Венеции.

Заядлый турист и тревел-блогер Адам Марк давно исследует таинственные и заброшенные места. В недавнем интервью Daily Mail он рассказал о своем опыте посещения Повельи.

Для начала следует заметить, что остров имеет довольно жуткую историю, из-за которой получил название "Остров призраков". В 1700-х годах он использовался как карантинная станция для больных чумой. Считается, что там похоронены тысячи людей - тех, кто так и не пережил карантин. Позже на Повельи размещалась психиатрическая больница. Однако в последние полвека остров остается заброшенным.

Видео дня

Адам попал в Повелью сомнительными способами, поскольку официально остров закрыт для посетителей из-за опасного состояния некоторых зданий. Он провел там три часа со своей подругой и исследовал то, что, по его мнению, было "заброшенным" жилым блоком с часовой башней.

"Многие лестницы обвалились, плющ проникает сквозь окна, нечто подобное можно увидеть в фильме "Расхитительница гробниц", - вспоминает Адам.

Он вспоминает, что местность была "полностью заросшая", и именно там он наткнулся на "огромную тюрьму", которая была "настолько замаскирована всем этим плющом и лианами".

Адам рассказывает, что внутри еще сохранились оригинальные кровати и душевые кабины. В одном из помещений пол обвалился, "поэтому все кровати смешались со всеми этими обломками". "Это было безумие", - говорит он.

Среди других открытий исследователь увидел и заброшенную психбольницу с металлическими кроватями на цепях.

"Я никогда раньше не видел ничего подобного", - делится он.

Больше всего его поразило, "как все заросло".

"Я не осознавал, насколько все так плохо, потому что я был в Чернобыле, а в Чернобыле до сих пор можно увидеть здания и все такое, но это место полностью захвачено [дикой растительностью]", - добавляет путешественник.

Для Адама дикая, опустошенная и "населенная призраками" атмосфера острова была "довольно крутой". Путешественник утверждает, что снял на камеру несколько жутких моментов, которые он считает возможными свидетельствами наличия призраков на острове.

"Мы взяли с собой некоторое оборудование, чтобы посмотреть, ведь это самое страшное место в мире, не так ли? Мы действительно что-то там зафиксировали, на спиритическом радиоприемнике прозвучали какие-то слова. Когда мы снимали, можно было четко услышать шаги, они были настолько четкими, а камера была установлена так, что можно было увидеть, как мы с подругой просто стояли там, а потом можно было услышать, как эти шаги пробегают по комнате", - говорит Адам.

Позже, просматривая записи из того здания, он заметил еще одну деталь: на видео был слышен крик, хотя во время съемок путешественники его не слышали.

Несмотря на множество путешествий - от "островов с привидениями" до психиатрических больниц - его любимым местом остается Чернобыль в Украине, заброшенный после аварии на АЭС в 1986 году.

"Просто потому, что это целый город. Это как жизнь в апокалипсисе: дороги просто заросли деревьями, а небоскребы возвышаются из леса. Это странно", - признается он.

Другие рассказы туристов об опыте путешествий

Как писал УНИАН, женщина впервые отдохнула на огромном круизном лайнере и поделилась своим честным мнением о нем.

Также мы приводили рассказ женщины, которая посетила 90 стран мира и назвала одну, куда ей хотелось бы вернуться.

Вас также могут заинтересовать новости: