Андрей откровенно заговорил на тему мобилизации.

Популярный украинский певец Андрей Кравченко, которого часто путают с Олегом Винником и называют его копией, заговорил на тему мобилизации.

В частности, 35-летний артист признался, что уже получил повестку, однако не пошел на фронт. О причине своего решения Андрей рассказал в интервью для Суспільне Культура.

"Мне повестка приходила уже, но у меня есть свои личные причины, почему я сейчас не в армии. И я имею полное право их не озвучивать, потому что это мое личное. Я сейчас скажу что-то так или не так, это начнут разносить, говорить об этом. Не хочу, чтобы потом это стало уязвимостью для меня. Вот и все", - подчеркнул Кравченко.

К слову, ранее исполнитель отмечал, что пять лет работал в Ансамбле Государственной пограничной службы и у него есть звание младшего лейтенанта запаса. Однако его признали "ограниченно годным" в связи с состоянием здоровья. Больше подробностей Кравченко не рассказывал.

Напомним, ранее писатель Сергей Жадан рассказал о своей службе в ВСУ. Он также признался, как изменилась его жизнь после мобилизации.

