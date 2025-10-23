Трамп заявил, что Си может повлиять на российского лидера Владимира Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином намерен обсудить войну России в Украине.

"Я буду говорить с ним о том, как нам положить конец войне с Россией и Украиной, будь то нефть, энергетика или что-то ещё. И я думаю, он будет очень восприимчив", — цитирует его CNN.

При этом Трамп заявил, что, по его мнению, Си может повлиять на российского лидера Владимира Путина в этом вопросе.

"Я думаю, он может оказать большое влияние на Путина. Я думаю, он может оказать большое влияние на многих людей. Послушайте, он уважаемый человек. Он очень сильный лидер очень большой страны. Да. Я думаю, он может оказать большое влияние, и мы, безусловно, будем говорить о России и Украине", — сказал президент США.

Он также заявил, что рассчитывает заключить важные сделки с Китаем, в том числе по редкоземельным металлам, и "возможно, даже по ядерной программе".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может встретиться с Си Цзиньпином во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 31 октября и 1 ноября.

Ранее Трамп сообщил, что принял решение отменить ранее анонсированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также заявил, что его разговоры с Путиным проходят хорошо. Однако они ни к чему не приводят.

Американский лидер также прокомментировал вопрос поставок Украине ракет "Томагавк":

"Чтобы научиться пользоваться "Томагавками", требуется как минимум 6 месяцев. Единственный способ – это чтобы мы их запускали, но мы не будем этого делать", – подчеркнул он.

