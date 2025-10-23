Магнитные бури сегодня не должны потревожить нашу планету.

На Солнце произошел корональный выброс массы, который обычно вызывает магнитные бури. Однако сегодня, 23 октября, магнитной бури не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, крупный и быстрый выброс корональной массы произошел 21 октября. Ожидается, что он не достигент Земли, однако прогноз еще требует уточнения.

Сегодня же и в течение 24 октября геомагнитное поле нашей планеты останется спокойным.

Вспышки на Солнце - что важно знать

Во солнечных вспышек в космос выбрасывается огромное количество заряженных частиц - потоков плазмы, которые движутся с колоссальной скоростью и могут достигать Земли за 1–3 дня.

Когда эти потоки сталкиваются с магнитосферой нашей планеты, возникает явление, известное как геомагнитная буря. Это - возмущение магнитного поля Земли, которое способно влиять как на технику, так и на самочувствие человека.

Эксперт по космической погоде Бен Дэвидсон предупреждает, что в течение ближайших 10-25 лет Земля может столкнуться с массовым вымиранием, поскольку геошторм может произойти в любой момент.

"Это событие уровня почти полного вымирания, и мы уже находимся в его середине", - заявил Дэвидсон.

