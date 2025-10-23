На Солнце произошел корональный выброс массы, который обычно вызывает магнитные бури. Однако сегодня, 23 октября, магнитной бури не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.
По данным ученых, крупный и быстрый выброс корональной массы произошел 21 октября. Ожидается, что он не достигент Земли, однако прогноз еще требует уточнения.
Сегодня же и в течение 24 октября геомагнитное поле нашей планеты останется спокойным.
Вспышки на Солнце - что важно знать
Во солнечных вспышек в космос выбрасывается огромное количество заряженных частиц - потоков плазмы, которые движутся с колоссальной скоростью и могут достигать Земли за 1–3 дня.
Когда эти потоки сталкиваются с магнитосферой нашей планеты, возникает явление, известное как геомагнитная буря. Это - возмущение магнитного поля Земли, которое способно влиять как на технику, так и на самочувствие человека.
Эксперт по космической погоде Бен Дэвидсон предупреждает, что в течение ближайших 10-25 лет Земля может столкнуться с массовым вымиранием, поскольку геошторм может произойти в любой момент.
"Это событие уровня почти полного вымирания, и мы уже находимся в его середине", - заявил Дэвидсон.