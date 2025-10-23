Забудьте о слове "холостяк" и замените его на грамотный украинский аналог.

Романтическое реалити-шоу "Холостяк" стало очень популярным в Украине. Однако также подняло интересный вопрос - как сказать холостяк на украинском, и считается ли это слово русизмом? Тему прокомментировали языковеды, предложив украинцам несколько грамотных альтернатив.

Как будет холостяк на украинском языке

Хотя многие украинцы называют так неженатых мужчин, на самом деле это слово существует только в русском языке. Об это рассказала редакторка Ольга Васильева. По ее словам "холостий" в украинском означает пустой, а "холостити" - это кастрировать животное. Но существительное "холостяк" имеет российское происхождение.

Заменить его можно исконно нашими выражениями, которые присутствуют в словарях и классических произведениях.

Видео дня

Неженатого мужчину можно назвать так:

"парубок";

"панич";

"старий парубок" или "підтоптаний парубок" - для мужчины, который не женат в немолодом возрасте.

Незамужняя женщина это не "холостячка" - лучше использовать такие слова:

"дівка";

"дівуля";

"панна";

"стара дівуля" или "літня панна".

Хотя в наше время такие слова могут звучать непривычно или обидно, украинцы использовали их столетия и не вкладывали негативный смысл. Важно отметить, что "парубком" или "дівкою" называли только людей, которые никогда не были женаты. Если мужчина или женщина развелись либо овдовели, они не обретали такой статус.

Если по какой-то причине вам не нравятся эти слова, есть нейтральные альтернативы. Человека, который не состоит в браке, на украинском можно назвать "одинак"/"одиначка" либо "неодружений"/"незаміжня".

Вас также могут заинтересовать новости: