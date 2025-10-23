Россия тайно использовала подставные компании для покупки западных технологий и создания сети наблюдения в Арктике, где базируются её подводные лодки.

Россия защищает свой атомный подводный флот в Арктике с помощью системы подводного наблюдения, для создания которой использует высокотехнологичное оборудование, приобретенное у американских и европейских компаний через секретную сеть закупок. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на обнародованные финансовые и судебные документы и информацию западных спецслужб.

"Маскируя свою роль в сделках через подставные компании, Россия смогла получить чувствительные гидроакустические системы, подводный беспилотник, способный работать на глубине до 3000 метров, сложные подводные антенны и целый флот кораблей, которые выдавали себя за коммерческие или исследовательские суда, выполняя при этом монтажные работы для российских военных", - пишет издание.

Как отмечают американские и западные эксперты по безопасности, это является частью секретного многолетнего проекта по созданию невидимой сети наблюдения в Арктике, где действуют российские подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами на случай ядерного конфликта с Соединенными Штатами.

В частности, российская система наблюдения под названием "Гармония" использует датчики морского дна для обнаружения американских подводных лодок, приближающихся к российским военно-морским "бастионам". Это препятствует попыткам Запада отслеживать или, в случае начала войны, уничтожать российские подводные лодки, которые обеспечивают России возможность нанести ядерный удар, даже если ее наземные ракетные шахты будут выведены из строя.

Схема закупок

Отмечается, что в центре сети закупок для "Гармонии" находилась компания Mostrello Commercial Ltd., головной офис которой находится на Кипре, и которая служила прикрытием для российского военно-промышленного комплекса, закупив чувствительное оборудование на сумму в десятки миллионов долларов:

"Документы прослеживают транзакции Mostrello, охватывающие более десяти лет и в которых участвовали компании из США, Великобритании, Норвегии, Швеции, Италии и других стран-членов НАТО. В ответ на запросы прессы представители многих из этих компаний заявили, что не нарушали сознательно никаких законов или экспортных ограничений и получили от Mostrello заверения в том, что покупки осуществлялись в гражданских или коммерческих целях".

Согласно имеющимся данным, Мострелло приобрела гидролокаторы, которые можно устанавливать на корпусах кораблей для картографирования морского дна. Компания также закупила сотни миль оптоволоконного кабеля западного производства и подводных антенн, которые, по мнению экспертов, могут использоваться для передачи сигналов с датчиков, ищущих американские подводные лодки, на надводные станции, собирающие и анализирующие данные наблюдения.

При этом компоненты, заказанные компанией Mostrello, часто изначально доставлялись по адресам в Германии, что снижало контроль со стороны поставщиков. При этом Mostrello заявила, что закупает оборудование "для обследования кабельных линий в Балтийском море", - сказал Йенс Стенструп, председатель совета директоров R2Sonic, техасской компании, которая продавала гидролокаторы компании Mostrello в 2015 и 2017 годах, добавив, что "всё выглядело честно".

Планы России в Арктике

Ранее датские чиновники высказывали опасения, что РФ в течение последних двух десятилетий все больше усиливает свои наступательные возможности в Арктике. Также сообщалось, что страна инвестирует 8,5 млрд долларов в оборонный потенциал, включая усиление присутствия в Гренландии.

План включает два новых арктических патрульных корабля, морской патрульный самолет, подводный кабель в Северной Атлантике, новые беспилотники и строительство штаб-квартиры Объединённого арктического командования.

