Очевидцы сообщают, что это была атака дронов. Работала ПВО, но попаданий избежать не удалось.

В ночь на 23 октября в российской Рязани прогремела серия взрывов. Местные сообщают об атаке беспилотников, публикуя видео, на которых слышны характерные звуки пролета дронов.

Как сообщает Telegram-канал Shot, взрывы раздавались в Рязани и городе Скопин. Речь идет о по меньшей мере 10 взрывах. Канал утверждает, что по воздушным целям отработала российская ПВО, поэтому попаданий и разрушений якобы нет.

Впрочем, очевидцы публикуют в сети видео, на которых видно пожары. Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что взрывы раздавались в районе местного НПЗ и аэродрома Дягилево.

Видео дня

Местные власти пока не комментируют инциденты. В структурах ВСУ также пока не подтверждали причастность к атаке.

Последние удары по РФ - это надо знать

Как сообщал УНИАН, ночью 22 октября дроны атаковали Саранский механический завод в Мордовии РФ, который производит, в частности, взрывчатые вещества, и нефтеперерабатывающий завод в Махачкале (Дагестан).

Саранский механический завод производит оборудование и детали для различных отраслей промышленности, прежде всего - для машиностроения и, частично, оборонного сектора.

Кроме того, накануне один из крупнейших НПЗ в России остановил работу из-за атаки беспилотников. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске в Поволжье, который принадлежит российской компании "Роснефть".

Вас также могут заинтересовать новости: