Также стало известно, сколько средств планируется потратить на создание такого оружия.

Правительство Франции запускает программу создания баллистической ракеты средней дальности, чтобы поражать цели на расстоянии до 2000 км. Программа имеет лаконичное название Missile Balistique Terrestre (баллистическая ракета наземного базирования) - MBT. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что финансирование этой программы было заложено в проект бюджета на 2026 год и общий план разработок до 2030 года. Кроме того, был определен главный исполнитель, а именно ArianeGroup.

"Выбор последней вообще не подлежит обсуждению, потому что это единственный французский и вообще европейский разработчик и производитель космических ракетоносителей, а также межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования M51, которая стоит на вооружении Франции", - объяснили в материале.

Эксперты, ссылаясь на объявленную информацию, отметили, что в 2026 году планируется потратить лишь 15,6 млн евро, в 2027 году - 20 млн евро, а в 2028 - 44 млн евро. В то же время последующие расходы уже резко возрастут до 820 млн евро. Развертывание ракеты на вооружении планируется начать в 2030 году.

"Таким образом, общие расходы на разработку, испытания и, очевидно, подготовку к серийному производству оценены в почти 900 млн евро. Срок разработки определен в 4 года. При этом следует понимать, что для ArianeGroup это будет работа не с чистого листа и следует ожидать активное использование уже наработанных решений", - подчеркивают в Defense Express.

По словам аналитиков, при разработке M51 были использованы наработки из бокового твердотопливного ускорителя P241 космического ракетоносителя Ariane 5. Поэтому стоит ожидать трансфер целого ряда элементов, самого твердого топлива, системы отделения ступеней, управления, навигации и тому подобное. Поэтому, как отметили эксперты, это объясняет достаточно сжатый срок разработки баллистической ракеты средней дальности.

"Тем более, что в ArianeGroup уже знают куда двигаться, потому что в этом году во время Парижского авиасалона в Ле-Бурже уже показали модели баллистических ракет с дальностью 1000 км и 2500 км. И учитывая их вид речь идет о решении с гиперзвуковым блоком, глайдером. И работы в этом направлении также активно идут. При этом Франция отказалась от услуг США в этой сфере", - добавили в публикации.

Аналитики подытожили, что срок разработки составляет четыре года, учитывая прошлые, смежные и инициативные работы. По их словам, такой срок может быть ориентиром для понимания сложности и масштабности этой задачи, а также нужного объема, компетенции и имеющихся производственных мощностей для реализации.

