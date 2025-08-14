Бывалая путешественница была в Исландии уже трижды и хочет поехать туда снова.

Опытная американская путешественница Джейми Дэвис Смит, которая на сегодняшний момент уже успела посетить более 90 стран, призналась, что она не планирует останавливаться в своем стремлении познать мир. Но есть одна страна, покорившая ее настолько, что она хочет возвращаться туда снова и снова – это Исландия.

"Обычно я путешествую в одно место один раз и все. Зачем снова видеть Колизей, если я не видела Великих пирамид или Антарктиды? И все же есть одна страна, которая постоянно тянет меня обратно: Исландия. Я была там уже трижды и точно планирую вернуться", – поделилась Смит в своем блоге на Business Insider.

Она пояснила, что всегда хотела побывать в Исландии, но не ставила это в приоритет, пока близкая подруга не убедила ее сделать этот шаг.

"Она спланировала большую часть нашей поездки и вдохновила меня увидеть величественные водопады, горячие источники, ледники и лавовые поля этой страны. Оказалось, что Исландия находится менее чем в пяти часах лета от моего дома на Восточном побережье. Как только я приехала, я сразу почувствовала, что влюбляюсь в эту страну", – отметила девушка.

По ее словам, их первой остановкой был Рейкьявик – самая северная столица мира. Помимо магазинов и музеев, демонстрирующих исландское искусство, историю и культуру, сам город обладает неповторимым характером. Город полон необычных музеев, включая музей панк-рока, расположенный в подземном заброшенном туалете.

"Я была поражена тем, сколько всего интересного можно было сделать в Рейкьявике, особенно учитывая, что это довольно небольшой город с населением менее 140 тысяч человек. Но хотя я с удовольствием остался бы в Рейкьявике, я все же решилась посмотреть, что еще может предложить Исландия", – рассказала Смит.

В частности, она посетила Небесну лагуну, искупавшись в ее теплынх водах, знаменитый черный пляж с возвышающимися базальтовыми колоннами, образованными вулканами, поднялась на ледник, прошла за стремительным водопадом и пересекла мост, соединяющий североамериканскую и европейскую тектонические плиты.

Также на протяжении всей поездки она наслаждалась местной кухней, особено ей запомнились местные пирожные, которые "были потрясающе вкусными – лучше, чем все, что я пробовала в Париже".

Кроме того, ее поразили местные жители, которые были невероятно приветливы и, казалось, с гордостью представляли свою страну.

"Однажды, когда мы стояли на крыше ресторана, кто-то спросил меня и моего друга, не туристы ли мы. Я застыла и задалась вопросом, что же будет дальше. Но когда мы кивнули, нас просто провели на более высокую часть крыши, откуда открывались еще более потрясающие виды", – вспомнила путешественница.

Девушка призналась, что почувствовал себя в Исландии как дома – ей понравились приключения, еда и люди. И ей не хотелось уезжать.

"Поначалу казалось немыслимым, что я когда-либо вернусь в Исландию, ведь в мире еще так много того, чего я не видела. Однако, вернувшись домой в Вашингтон, моя душа жаждала вернуться. Я жаждала бескрайних, тихих, открытых пейзажей, которые так резко контрастировали с моей повседневной жизнью в большом, шумном городе. Когда запланированная семейная поездка неожиданно сорвалась, я решила свозить детей в Исландию, хотя с моего первого визита прошло всего три месяца", – рассказала она.

По ее словам, на этот раз она забронировала экспедиционный круиз на север, во время которого они видели тупиков и китов, пересекли Полярный круг и ходили в походы по горам и лавовым полям.

Уже через пять месяцев она в третий раз поехала в Исландию, ведь ее завораживала идея увидеть северное сияние и ощутить страну зимой.

"Исландия выглядела совершенно иначе, покрытая снегом, и мне удалось ненадолго увидеть северное сияние. Во время этой поездки я окунулась в ночную жизнь Рейкьявика, посетив все: от фешенебельного бара на крыше до Lemmy's, хэви-метал-бара, названного в честь солиста Motörhead. Для меня это стало еще одним доказательством того, что в Исландии всегда можно открыть что-то новое, и я уже планирую вернуться туда снова. В следующий раз я хочу увидеть извержение вулкана", – добавила Смит.

Исландия – полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН, эксперт по путешествиям Алексис Авербук на примере исландской столицы Рейкьявика рассказала, во сколько в среднем обходится поездка в эту волшебную страну, и стоят ли полученные там впечатления уплаченных денег.

В свою очередь опытный путешественник Сэм Сирс рассказал, что лучшим временем для посещения Исландии является осень – именно в это время у туристов больше всего шансов увидеть северное сияние, толпы меньше, а авиабилеты при этом дешевле.

А вот бывалая путешественница Алисса Рамос, посетившая почти 140 стран мира, наоборот осталась разочарована Исландией.

