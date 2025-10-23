Есть несколько продуктов, которые мелкие птички будут есть охотнее всего, поделилась эксперт.

В период холодов некоторым людям хочется помогать синичкам выжить, но не все знают, как это делать правильно и поэтому могут допускать ошибки, из-за которых птички могут погибнуть.

Львовский орнитолог Анна Кузьо рассказала УНИАН, в частности, что едят синицы зимой и в другие времена года, где зимуют, сколько живут, а также посоветовала, как птиц нужно правильно кормить.

Что можно давать есть синичкам?

Синичек нельзя подкармливать чем-то соленым, жареным, копченым и испорченным. Такие продукты могут навредить синичкам - соль не выводится из их организма, а из-за жареных или испорченных продуктов птицам грозит отравление.

У синиц достаточно широкий диапазон рациона - они могут есть и насекомых, и разнообразные семена, зерно, то есть фактически потребляют то, что удается найти.

Синиц и других мелких птиц можно подкармливать семенами подсолнечника, различными измельченными орехами (например, грецкими) и арахисом, разнообразным зерном. Главное, чтобы эти продукты были сырыми и несолеными.

Что больше всего любят синички?

По моему мнению, охотнее всего эти птички будут есть различные орехи. Если синиц регулярно подкармливают, они "балованы", то скорее всего, такие птицы будут игнорировать зерно, а есть орехи и семечки подсолнечника. А небалованные птицы могут поесть, к примеру, кукурузную крупу. И еще синицы также любят есть сало, особенно - когда морозно.

Почему синицы едят сало и как правильно им кормить этих птиц?

Синицам в зимний период нужно много калорий, чтобы согревать тело и не умереть от переохлаждения, поэтому им можно давать жирные продукты (они очень калорийные) такие как сало, арахисовая паста, сливочное масло.

Сало лучше нанизывать на нитку и привязывать, к примеру, к ветвям деревьев, а не просто класть кусок в кормушку. Если положить в кормушку кусок сала, то его просто весь может забрать сойка.

Где зимует синица и какие главные правила подкормки этих птиц?

Поскольку эти птицы могут есть не только насекомых, они способны зимовать в нашей стране. В осенне-зимний период они объединяются в стаи с другими небольшими птичками, в частности, поползнями, золотомушками, пищухами, дятлами вместе кочуют парками и лесами в поисках пищи.

Птичкам сложнее всего в морозный период, когда земля покрыта снегом и деревья покрыты слоем льда. Для синичек это катастрофа, поскольку им почти негде найти пищу. Поэтому стоит подкармливать птичек именно в холода.

Есть очень важное правило подкормки птичек - если вы уже начали это делать, то не забрасывайте это дело, и подкармливайте птиц более-менее регулярно. Птицы привыкают к вашему графику подкормки, и, если вы куда-то уедете и не оставите для них еду, когда будут мороз и снег, они могут прилететь, сжечь свою энергию и не получить калории, и это может стать для них фатальным.

Если вы кладете корм для птиц в кормушку, то не забывайте ее мыть раз в неделю или хотя бы раз в две недели. Если много птиц постоянно прилетают на кормушку, которую никогда не моют, то это опасно, потому что она может стать источником распространения различных инфекционных заболеваний, паразитов, птицы могут друг друга заразить и поэтому даже массово погибать.

Где синица строит гнездо и где ночует в зимний период?

У синиц гнездовой период - это начало весны. Для создания гнезда им нужны или естественные дупла или какие-то дыры или щели. Синички пользуются гнездами до тех пор, пока их не покинут их птенцы, а потом уже туда не возвращаются. Но, когда начинается стужа, синичка может использовать любое дупло для ночлега. А вообще в зимний период птицы выбирают для ночлега уютные веточки на кустах или деревьях (те, которые находятся поближе к стволу), ищут густые заросли или кучи хвороста. Также синички могут ночевать в омеле.

Где в городе ночуют синички?

Эти птички прекрасно приспособились к урбанизированной среде - могут ночевать в разных щелях, к примеру, под крышами зданий, под окнами, в трубах.

Сколько лет живет синичка?

В среднем все мелкие птицы живут 5 лет. Получилась такая средняя цифра продолжительности жизни мелких птиц, поскольку большинство их птенцов погибает еще в первый год жизни.

Что значит, если синица залетела в дом?

Если синица залетела в дом, это может означать, что ее могли напугать, к примеру, другая птица.

Птица может не знать, как вылететь из помещения, и в таком случае надо ее поймать, накинув сверху какую-то ткань, а потом выпустить.

справка Анна Кузьо Орнитолог В 2012 году окончила Львовский национальный университет им. И. Франко по специальности «Экология». С 2008 года волонтерила в орнитологических экспедициях, а затем продолжила орнитологические исследования в аспирантуре Государственного природоведческого музея в городе Львов. В 2017-2019 годах координировала проект BirdID Ukraine, учила наблюдателей за птицами определять виды птиц и привлекала волонтеров к проектам гражданской науки (citizen science). С 2019 года работает во Франкфуртском зоологическом обществе. Сейчас координирует эколого-образовательные проекты в 12 карпатских природно-заповедных территориях.

