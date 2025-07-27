Жители и сторонники по всей Италии уже более десяти лет борются за спасение исторически значимого, но разрушающегося острова от запустения и приватизации.

Венецианские активисты превратят часть заброшенного острова в общественный парк, где местные жители смогут отдохнуть от миллионов туристов, ежегодно посещающих город. Об этом пишет The Independent.

Группа Poveglia per Tutti ("Повелья для всех") заявила, что получила разрешение от итальянского правительства на преобразование острова Повелья в общественный парк у лагуны с 1 августа.

Отмечается, что жители и сторонники по всей Италии уже более десяти лет борются за спасение исторически значимого, но разрушающегося острова от запустения и приватизации.

Видео дня

По словам активистов, цель проекта - создать "общественный парк у лагуны, открытый для всех", управляемый коллективно на основе "практик субсидиарности и активного участия".

Патриция Веклани, одна из основательниц группы, сообщила, что Poveglia per Tutti будет уделять первоочередное внимание строительству "доступной и безопасной посадочной площадки" и созданию "способа добраться до острова, не перегружая его туристами".

Интересно, что они надеются, что эта модель может стать альтернативным видением для Венеции, где местные жители, по их словам, с трудом справляются с чрезмерным наплывом туристов.

Круизным судам заход в Венецианскую лагуну и главный канал Джудекка запрещён с августа 2021 года. ЮНЕСКО приветствовала этот шаг после неоднократных предупреждений о том, что большие суда наносят ущерб культовому городу.

Отмечается, что когда-то Повелья использовалась как карантинный пункт для больных чумой и другими инфекционными заболеваниями. Позже её переоборудовали в психиатрическую больницу. Больница закрылась в 1968 году, и с тех пор остров остаётся заброшенным. Организация Poveglia per Tutti выделила около 300 000 евро на первый этап проекта и планирует изыскать дополнительное финансирование.

В заявлении группы сказано, что успех проекта обусловлен "тысячами членов, сторонников, ассоциаций и организаций", которые поддержали эту идею, даже находясь на расстоянии. Организация призвала людей стать волонтёрами, распространять информацию и помочь превратить Poveglia в то, что они называют "символом новой идеи управления общественными активами".

Туризм в Венеции

Венецию обычно посещают около 30 миллионов туристов, причём примерно семь из десяти (или 21 миллион) остаются здесь всего на один день.

Город медленно, но уверенно уходит под воду: за последние 100 лет город опустился почти на 25 см, к тому же уровень моря в регионе поднялся еще на 30 см.

В связи с этим инженер Энтер Театини предложил нестандартное решение - поднять город, закачав соленую воду глубоко под землю. Это дало бы Венеции "два или три десятилетия передышки".

Вас также могут заинтересовать новости: