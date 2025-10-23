В перечне есть Бык и Свинья.

Гороскоп на 23 октября 2025 года, день Баланса под покровительством Деревянного Быка в месяце Огненной Собаки и году Деревянной Змеи, обещает спокойствие и внутреннюю гармонию тем, кто был в состоянии тревоги или неопределенности, пишет YourTango.

Китайская астрология говорит, что энергия Баланса вознаграждает искренность, ответственность и способность быть открытым. Сочетание устойчивости Быка и мягкости элемента Дерева помогает заземлить чувства и вернуть уверенность в любви. Этот день словно наполняет воздух доверием, теплом и ощущением, что счастье может быть простым и устойчивым. Удача приходит к тем, кто действует искренне и в согласии со своим сердцем.

Для шести знаков зодиака 23 октября обещает стать моментом эмоционального прозрения - кто-то получит важное сообщение, кто-то почувствует взаимность или вдруг осознает, что его жизнь постепенно становится спокойнее и светлее.

Бык

Сегодня вы словно оказываетесь в родной стихии. Энергия Деревянного Быка усиливает ваши лучшие качества - надежность, терпение, внутреннюю устойчивость. Ваши старания наконец будут замечены и оценены, пусть даже не словами, а поступками близкого человека. Этот день покажет, что ценность отношений не в громких признаниях, а в стабильности и доброте.

Не стремитесь что-то доказывать - просто будьте собой. Маленький, но искренний жест может стать началом глубокого взаимопонимания. Удача сегодня не вспыхнет ярко, но останется надолго, наполняя вас уверенностью и покоем.

Свинья

Энергия четверга помогает вам вернуть внутренний баланс. Сегодня вы яснее чувствуете, чего действительно хотите от любви: не страсти, а тихого, устойчивого счастья. Деревянный Бык поощряет честность и верность себе, особенно если ваши отношения переживают проверку временем.

Кто-то из близких может проявить неожиданную заботу - это станет знаком, что вы на правильном пути. А если вы одиноки, то судьба может свести вас с человеком, рядом с которым душа ощущает покой. Эта любовь приходит без борьбы - она просто есть.

Змея

Гороскоп на сегодня обещает внутреннюю стабильность и ощущение, что вы снова стоите на твердой почве. После недавних эмоциональных бурь появится человек или событие, способное вернуть веру в искренность. Возможно, вы услышите извинение или просто увидите честность там, где раньше была защита.

Финансовые и личные дела начнут выравниваться, стоит лишь перестать считать безопасность чем-то, что нужно заслужить. Сегодня мир отвечает вам мягкостью - примите это как знак, что пора позволить себе покой.

Кролик

Энергия Деревянного Быка соединяет мечты и реальность, помогая увидеть, где ваши чувства превращаются в настоящую связь. Вы начнете чувствовать искренность другого человека отчетливее, чем прежде, и, возможно, решитесь впустить кого-то в свое пространство.

Стабильность приходит через простые вещи: совместный смех, доверие, привычные ритуалы. Именно в таких мелочах рождается любовь, которая не требует усилий. Сегодня удача идет рядом с теми, кто выбирает искренность и доброту.

Дракон

Четверг обещает вам спокойствие и осознанность. Деревянный Бык помогает остановиться и увидеть, что уже приносит радость. Возможно, вы ожидали яркого поворота в любви, но Вселенная показывает, что настоящее счастье кроется в простоте и надежности.

Если вы в отношениях, наступает период доверия и спокойствия. Если одиноки - рядом может появиться человек, с которым все складывается естественно. Ваш подарок дня - внутренняя уверенность и ощущение, что все идет как надо.

Лошадь

Этот день поможет вам вновь поверить в искренние чувства. После череды сомнений вы начинаете понимать, что любовь не требует борьбы. Энергия Деревянного Быка поддерживает стремление к честным и прочным отношениям.

Если между вами и близким человеком были разногласия, сегодня легко найти слова для примирения. А если сердце свободно - появится шанс начать историю, где страсть сочетается с покоем. Это зрелая, настоящая удача, которая строится на взаимном уважении и тепле.

