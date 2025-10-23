Справитесь ли вы с этой задачей за отведенное время?

Головоломки на поиск слов или предметов очень популярны в сети. Их любят как дети, так и взрослые.

Такие задачи не только веселые, но и довольно полезные. При регулярном решении головоломок, вы заметите, как улучшится ваша внимательность к деталям, концентрация, память, навыки логического и критического мышления. Также вы научитесь грамотно распределять свое время, поскольку есть ограничения на ответ. Готовы проверить себя в новой головоломке от УНИАН?

Итак, ниже вы увидите коллаж с десятками различных букв, расположенных в произвольном порядке. Среди них мы спрятали слово "паста", и вам нужно его найти. Для этого необходимо соединить буквы в осмысленную комбинацию.

Видео дня

Все не так просто, ведь времени будет очень мало. На ответ мы отвели всего 10 секунд, поэтому советуем не медлить.

Обычно в таких головоломках слово можно искать по вертикали, по горизонтали, по диагонали, и любым другим способом. В этом же конкретном задании слово может быть спрятано по горизонтали или по вертикали.

Начинаем поиски? Время пошло!

Внимательно рассмотрите изображение, сканируя строку за строкой, чтобы не пропустить спрятанное слово.

Что ж, время исчерпано. Удалось ли вам заметить слово "паста" за 10 секунд? Если вы справились, у вас очень острое зрение. Внимательность к мелочам непременно вам пригодится.

Ответ на головоломку:

Другие головоломки от УНИАН

Предлагаем вам интересную головоломку, где на картинке нужно найти слово "чайник". На ответ у вас будет 10 секунд.

Если же хочется чего-то другого, почему бы не проверить свои способности в головоломке со спичками? В ней вам нужно переместить одну спичку так, чтобы уравнение стало верным.

Вас также могут заинтересовать новости: