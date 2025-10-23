Великобритания назначила нового посла в Украине

Новым послом Соединенного Королевства в Украине станет Нил Кромптон, командор ордена Британской империи. Он вместо Мартина Харриса начнет работу в Киеве в октябре 2025 года, сообщило правительство Великобритании.
"Господин Нил Кромптон назначен послом Его Величества в Украине после господина Мартина Харриса, который переходит на другую должность в дипломатической службе", - говорится в заявлении.
До этого Кромптон в 2020-2025 годах занимал должность посла Великобритании в Саудовской Аравии. Дипломат имеет большой опыт в международных отношениях и работал в ряде ключевых направлений внешней политики Лондона.
Назначение Кромптона происходит на фоне длительной поддержки Украины со стороны Британии, которая остается одним из главных партнеров Киева в сфере обороны, дипломатии и восстановления.
Как Британия помогает Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, британское правительство рассматривает возможность финансирования новой волны кредитов Украине за счет миллиардов фунтов стерлингов российских государственных активов, замороженных в Великобритании.
Хотя львиная доля российских активов - 185 млрд евро - заморожена в ЕС в бельгийском депозитарии Euroclear, около 25 млрд фунтов стерлингов хранится в Великобритании.