Великобритания назначила нового посла в Украине

Опытный дипломат ранее представлявший Лондон в Саудовской Аравии, возглавит британское посольство в Киеве осенью 2025 года, заменив Мартина Гарриса.

Новым послом Соединенного Королевства в Украине станет Нил Кромптон, командор ордена Британской империи. Он вместо Мартина Харриса начнет работу в Киеве в октябре 2025 года, сообщило правительство Великобритании.

"Господин Нил Кромптон назначен послом Его Величества в Украине после господина Мартина Харриса, который переходит на другую должность в дипломатической службе", - говорится в заявлении.

До этого Кромптон в 2020-2025 годах занимал должность посла Великобритании в Саудовской Аравии. Дипломат имеет большой опыт в международных отношениях и работал в ряде ключевых направлений внешней политики Лондона.

Назначение Кромптона происходит на фоне длительной поддержки Украины со стороны Британии, которая остается одним из главных партнеров Киева в сфере обороны, дипломатии и восстановления.

Как сообщал УНИАН, британское правительство рассматривает возможность финансирования новой волны кредитов Украине за счет миллиардов фунтов стерлингов российских государственных активов, замороженных в Великобритании.

Хотя львиная доля российских активов - 185 млрд евро - заморожена в ЕС в бельгийском депозитарии Euroclear, около 25 млрд фунтов стерлингов хранится в Великобритании.

