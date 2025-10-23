К счастью, Алексей не был дома в тот день.

Известный украинский режиссер Алексей Комаровский, который снял фильмы "Коли ти вийдеш заміж?", "Сусідка" и многие другие киноработы, рассказал о попадании вражеского дрона в свой дом. Это произошло во время массированной атаки РФ на Киев 22 октября.

По словам Алексея, именно в тот день он был не в Украине и, к счастью, не пострадал. Однако в своем Instagram опубликовал жуткие кадры горящего дома в столице.

"Родной Киев. Тяжелая ночь. Пока я в командировке ко мне в дом прилетело", - написал Комаровский.

Он также добавил, что соседи сильно испугались взрыва, но, к счастью, все живы.

"Соседи шокированы. Слава Богу, все живы", - подчеркнул режиссер.

К слову, в ночь на 22 октября россияне совершили очередную массированную атаку на Киев, в результате которой есть погибшие и раненые. Враг бил баллистическими ракетами и дронами по энергоинфраструктуре и жилым домам.

Напомним, ранее стало известно, что в дом известной украинской телеведущей Ирины Хоменко попал вражеский дрон.

