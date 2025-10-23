В ночь на четверг. 23 октября, Россия снова атаковала Киев ударными дронами. В результате вражеской атаки семь человек пострадали. Пятерых из них госпитализировали, еще двое - на амбулаторном лечении.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, ночная вражеская атака не обошлась без разрушений и повреждений.
В Подольском районе столицы:
- произошли возгорания в трех жилых домах
- взрывной волной повреждены окна в нескольких домах по разным адресам
- в одной из школ района выбило более 40 окон
- в детском саду повреждена часть окон
- пылали машины во дворах нескольких жилых домов
- обломки упали возле синагоги.
В Оболонском районе взрывной волной в результате сбивания БпЛА повреждены окна в одном из жилых домов.
В ГСЧС Киева добавили, что по состоянию на утро все пожары ликвидированы. В частности, в Подольском районе пожарные потушили пожар в квартире на первом этаже жилой пятиэтажки и расположенных во дворе авто. Жителей эвакуировали.
Кроме того, в одной из многоэтажек частично разрушилась кровля и две квартиры на 8 этаже.
Повреждены фасад и остекление окон на территории одного из детских садов.
Также ликвидирован пожар в складских зданиях по нескольким адресам и возгорание двух автомобилей во дворе пятиэтажки.
В результате падения обломков поврежден один из бизнес-центров в Подольском районе.
В Деснянском районе города, российский БпЛА попал в 21 этаж жилой двадцати четырехэтажки, без детонации. По другому адресу - в недострой.
Более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС привлекались к ликвидации последствий вражеской атаки.
Атака на Киев - что известно
Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска вечером в среду, 22 октября, в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Атака продолжилась и ночью.
Отмечалось, что в Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом. В то же время в Оболонском - зафиксировано повреждение жилого здания обломком БпЛА.