Вашингтон резко усилил давление на Москву, ударив по ее ключевой артерии - нефтяному сектору.

Администрация Дональда Трампа неожиданно ввела санкции против двух крупнейших энергетических компаний России - "Роснефти" и "Лукойла", которые эксперты называют "двигателями, перекачивающими деньги через военные вены Кремля". Это настоящий "удар под дых" для военной экономики Кремля, пишет Sky News.

По словам американского Министерства финансов, цель этих мер - "ослабить способность Кремля получать доходы для своей военной машины". В Вашингтоне отмечают, что нефть - это "кровоток" российской экономики, и новые санкции фактически "перекрывают этот кровоток".

Впрочем, даже в США признают, что такой шаг несет риски для глобального рынка.

Сжимая российский нефтяной сектор, президент сжимает грудь мирового рынка, отмечает канал. Рост цен на энергоносители может больно ударить и по самим США.

Сам Трамп признал масштабность шага, но выразил надежду, что "санкции не продлятся долго":

"Это масштабные санкции, и я надеюсь, что они не продлятся долго", - сказал президент.

Европа поддержала Вашингтон

Европейский Союз оперативно присоединился к новым ограничениям, усилив контроль над импортом российской нефти и закрыв лазейки в судоходстве. В Брюсселе отмечают, что "западный альянс стоит единым фронтом".

На фоне объявления санкций Трамп провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Президент США подчеркнул, что отменил запланированный саммит с Владимиром Путиным, поскольку "не хотел напрасно потратить свое путешествие".

Рютте, который публично поддержал Трампа, назвал его "единственным, кто может это сделать".

Китай и новая дипломатическая партия

Аналитики обращают внимание на роль Китая, который может использовать свое влияние на Москву во время предстоящих торговых переговоров между Трампом и Си Цзиньпином. Канал пишет:

"Санкции президента США - это больше, чем просто наказание, это стратегическая авантюра, направленная на то, чтобы загнать Путина в угол, но грань ошибки очень тонкая".

Если цены на нефть резко подскочат или единство союзников пошатнется, президент США может сам оказаться под давлением.

Санкции против России - что известно

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции в отношении Российской Федерации. Они коснутся российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Ограничения вводят в связи с отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу по прекращению войны в Украине.

Отмечается, что, кроме "Роснефти" и "Лукойла", санкции затронут компании, которые прямо или косвенно на 50 % или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список непосредственно. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 - "Лукойла".

