Болтон заявил, что президент просто хочет "выйти из конфликта", но "чтобы люди не считали его неудачником".

Экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон, который после своей отставки стал одним из самых громких критиков президента США, заявил, что Трамп никогда не встанет на сторону Украины, а не Путина.

"Если Трамп решит, что не сможет достичь урегулирования по Украине или хотя бы прекращения огня, которое даст ему шанс получить Нобелевскую премию мира в следующем году, он откажется от этого", - цитирует его The Times.

При этом он уверен, что Трамп "ни при каких условиях" не будет поддерживать Украину.

Видео дня

"Он всё ещё думает, что его друг Владимир Путин сможет прийти ему на помощь. На самом деле он хочет выйти (из конфликта), но не выглядеть при этом неудачником", - заявил Болтон.

В то же время Times отмечает, что Болтон сделал это заявление до того, как США объявили о санкциях против РФ.

Санкции США - что известно

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции в отношении Российской Федерации. Они затронут российские компании "Роснефть" и "Лукойл". Санкции также затронут компании, которые прямо или косвенно на 50 % или более принадлежат этим гигантам, даже если они не включены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 – "Лукойла".

В то же время на ракеты "Томагавк" Украине пока рассчитывать не стоит.

"Чтобы научиться пользоваться "Томагавками", требуется как минимум 6 месяцев. Единственный способ – это чтобы мы их запускали, но мы не будем этого делать", – подчеркнул Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: