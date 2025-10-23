Премьер-министр Финляндии заявил, что Украина должна быть оснащена так же, как и Россия, или даже превосходить её по возможностям.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что президент США Дональд Трамп должен разрешить Украине использовать американские дальнобойные ракеты "Томагавк" для поражения целей в глубине территории России.

В интервью изданию Politico Орпо предупредил, что Россия представляет собой "постоянную угрозу" европейской безопасности, и призвал Трампа предоставить Украине оружие, необходимое ей для самообороны, и убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Путин верит только в силу. Если мы хотим остановить войну, мы должны быть на том же уровне, а то и сильнее, чем Россия", — заявил Орпо.

Он выразил надежду, что Трамп все же предоставит Украине необходимые ракеты.

"Я очень надеюсь, что они получат необходимые возможности для [контр]удара по России и самообороны", — сказал Орпо. "Мы знаем, что это вопрос между Зеленским и Соединёнными Штатами, и я очень надеюсь, что они найдут решение".

Он также прокомментировал вопрос изъятия замороженных финансовых активов России для получения "репарационного кредита" для Украины и условия, на каких должны был использованы средства.

Орпо утверждает, что Европа должна иметь право голоса в этом вопросе.

"Я не думаю, что полная свобода — это лучший вариант", — сказал он. "Мы даем кредиты, и поэтому нам нужно делать это в тесном сотрудничестве с ними… мы должны быть уверены, что они будут ответственно использовать эти огромные деньги".

Он выразил надежду, что Украина сможет покупать больше оружия у Европы.

"Но мы знаем, что у нас в Европе нет всех тех возможностей и вооружений, которые им необходимы. Поэтому реальность такова, что им также должно быть разрешено покупать оружие у США, если это необходимо", добавил он.

Он объяснил, что это может послать необходимый сигнал Путину:

"Это не только вопрос "Томагавков". Если мы найдём решение, как обеспечить стабильное финансирование Украины и долгосрочное решение проблемы замороженных активов, это станет мощным сигналом Путину о том, что эту войну ему не выиграть. Это может переломить ход игры".

Новые заявления Трампа о России

Трамп сообщил, что принял решение отменить ранее анонсированную встречу с Владимиром Путиным, хотя не исключает такой возможности в будущем. Он также заявил, что его разговоры с Путиным проходят хорошо. Однако они ни к чему не приводят.

Он также прокомментировал вопрос поставок Украине ракет "Томагавк":

"Чтобы научиться пользоваться "Томагавками", требуется как минимум 6 месяцев. Единственный способ – это чтобы мы их запускали, но мы не будем этого делать", – подчеркнул он.

Также США вводят новые санкции в отношении России, которые затронут российские компании "Роснефть" и "Лукойл".

