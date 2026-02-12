Таиланд готовится еще больше урезать срок безвизового пребывания для туристов

Срок безвизового пребывания в стране предлагают сократить с 60 до 30 дней для гостей из 93 стран.

Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания для иностранцев из 93 стран, включая Украину, с 60 до 30 дней. Примечательно, что только в 2023 году безвиз был проблен с 30 до 90 дней, однако уже в 2024 году его сократили до 60 дней.

При этом в Министерстве туризма и спорта страны уверяют, что это ограничение не повлияет на туризм, поскольку большинство иностранных туристов в среднем остаются в стране менее месяца, пишет The Bangkok Post.

Местные власти объясняют свои планы сократить безвиз желанием предотвратить лазейки, которыми могут воспользоваться иностранцы с преступными целями или для нелегальной работы.

"Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем остаются в Таиланде максимум 21 день. Если они хотят остаться дольше 30 дней, они могут просто подать заявку на продление, как обычно", – пояснила постоянный секретарь по туризму и спорту Таиланда Наттрия Тавеевонг.

Стоит отметить, что эти зменения были предложены местными туроператорами еще в марте прошлого года с целью снижения уровня преступности среди иностранцев и создания более безопасного имиджа отрасли. Однако только сейчас власти приблизились к его реализации.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в конце 2025 года власти Таиланда отменили 50-летний запрет на продажу алкоголя днем. Также посетители баров будут иметь дополнительный час на допивание напитков ночью.

При этом летом 2025 года Таиланд запретил продажу каннабиса туристам без рецепта – спустя три года после того, как стал первой страной в Азии, декриминализировавшей это растение.

