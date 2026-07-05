Германия не передаст Украине ракеты Taurus: Писториус назвал неожиданную причину

Он заявил что ситуация на поле боя в Украине "ещё никогда не выглядела так хорошо, как сейчас".

В долгой дискуссии о передаче Украине крылатых ракет Taurus, похоже, поставлена точка. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Bild заявил, что по его мнению, Киеву эти ракеты больше не нужны.

По его словам министра, на поле боя в Украине сдвигов мало, но Россия несет колоссальные потери, а ВСУ все чаще удается поражать цели на территории противника.

По его словам, для Киева сейчас "критически важно" получить средства – как в виде кредитов от ЕС, так и из нового фонда финансирования. Речь идет в общей сложности о €70 млрд.

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При этом на вопрос о поставке Украине немецких крылатых ракет Taurus Писториус ответил, что сейчас они Киеву не нужны.

"Ситуация ещё никогда не выглядела так хорошо, как сейчас. На поле боя передвижений почти нет. Иногда несколько километров в одну сторону, иногда - в другую, но всегда с невероятными потерями для российских вооруженных сил. И самое главное - Украине все чаще удается поражать цели на территории России, тем самым уничтожая нефтеперерабатывающие заводы и военную логистику", - сказал министр.

Писториус также оценил риски нападения Владимира Путина на союзников Украины.

"Мы исходим из того, что к 2029 году он будет в состоянии пойти на риск нападения – пусть даже частичного – на территорию НАТО. Решится ли он на это на самом деле – неизвестно", – отметил министр.

Польша не передаст Украине самолеты МиГ-29

Напомним, ранее в Минобороны Польши заявили, что не передадут МиГи для Украины, потому что поскольку Варшава не получила от Киева дроны в рамках обмена. Украина якобы сначала дала на это согласие, но затем отказалась от такого сотрудничества. Теперь эти самолеты будут утилизированы.

По мнению аналитиков, даже несколько дополнительных истребителей были бы полезны для Украины, которая уже четвертый год отражает российскую агрессию. В то же время решение Польши не имеет критического значения. Одной из главных проблем остается не только количество самолетов, но и подготовка пилотов.

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