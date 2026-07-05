Из-за потепления Средиземное море заполонила ядовитая рыба: за её вылов Греция обещает деньги

Рыбакам будут платить 5,33 евро за каждый килограмм выловленной рыбы.

Из-за стремительного потепления Средиземного моря у берегов Греции массово распространяется опасная серебристая рыба-фугу (Lagocephalus sceleratus), которая наносит значительный ущерб рыболовной отрасли. Чтобы сдержать популяцию инвазивного вида, правительство страны запустило пилотную программу, в рамках которой рыбакам будут платить 5,33 евро за каждый килограмм выловленной рыбы, пишет Bloomberg.

Отмечается, что эта рыба мигрировала в Средиземное море из тропических вод Индийского океана через Суэцкий канал. У нее есть зубы, способные прокусить даже стальные консервные банки, а в ее организме содержится нейротоксин, который примерно в 1000 раз ядовитее цианида. Из-за этого у нее почти нет естественных врагов.

По словам журналистов, впервые этот вид появился в водах Греции в 2005 году, однако в последние годы его численность стремительно выросла.

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"Она невероятно прожорлива, и наши уловы сейчас в среднем на 30–40 % меньше, чем были всего несколько лет назад", – рассказал рыбак Ставрос Мораитис, который ловит морского леща, групера и кальмаров у острова Милос и соседних Кикладских островов Кимолос и Полиегос.

За вылов опасной рыбы предлагают вознаграждение

Под угрозой оказался второй по величине рыболовецкий флот Европейского Союза, поэтому Афины были вынуждены вмешаться. В рамках пилотной программы правительство выделило 1,5 миллиона евро (примерно 1,7 миллиона долларов) для поощрения рыбаков к вылову инвазивных видов рыб.

По словам министра развития сельских территорий и продовольствия Греции Маргаритиса Схинаса, рыбаки будут получать 5,33 евро за каждый килограмм выловленной рыбы-фугу.

Как отмечается в издании, это первый случай, когда Греция вводит подобные меры в ответ на угрозу, вызванную изменением климата и появлением чужеродного вида, который поедает как взрослых особей других видов, так и молодь, а также активно конкурирует за пищу, создавая дополнительную нагрузку на морские экосистемы.

Море стремительно нагревается

По данным системы наблюдения и прогнозирования прибрежных вод Балеарских островов, средняя температура воды в Средиземном море сейчас более чем на 3 градуса Цельсия превышает многолетнюю норму.

Как отмечается, в июне средняя температура поверхности Мирового океана достигла 20,86 °C, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений для этого периода года. Одной из причин стало развитие климатического явления Эль-Ниньо.

Потепление меняет морскую жизнь

Глобальное потепление вызывает массовое распространение новых морских видов. Например, ядовитый рыб-львик (lionfish), происходящий из Индо-Тихоокеанского региона, уже стал популярным блюдом на Кипре и также распространился в греческих водах.

В прошлом году британские рыбаки сообщали о рекордных уловах осьминогов из-за потепления в Северной Атлантике. В то же время это негативно сказалось на популяциях моллюсков, которыми они питаются.

Потепление также негативно влияет на планктон – основу всех морских пищевых цепей.

Рыба перегрызает рыболовные сети

Из-за стремительного роста численности рыбы-фугу власти Греции решили в первую очередь вести её вылов у острова Крит и в южной части Эгейского моря, где проблема стала наиболее острой.

Как пишут журналисты, рыбакам придется бороться с видом, четыре зуба которого срослись в прочный клюв, напоминающий морду зайца. Этими зубами рыба легко перегрызает обычные рыболовные сети.

Именно эта особенность этим летом вызвала волну сообщений в социальных сетях Греции о якобы нападениях рыбы-фугу на отдыхающих.

Впрочем, отмечается, что на самом деле в стране, где туризм является важнейшей отраслью экономики, реальная ситуация гораздо спокойнее. По данным Греческого центра морских исследований, зафиксирован лишь один случай нападения этой рыбы на человека четыре года назад на Крите.

Яд в тысячу раз сильнее цианида

Опасная репутация рыбы фугу объясняется также её токсичностью, ведь, как говорится в статье, её нейротоксин может вызывать слабость мышц, паралич, затруднённое дыхание и представлять смертельную опасность при употреблении в пищу.

Несмотря на это, в Японии рыба-фугу считается деликатесом, но ее могут готовить только повара со специальной лицензией. В странах Европы продажа и употребление этой рыбы запрещены.

По словам директора по исследованиям Греческого центра морских исследований Георгиоса Церпеса, пловцам не стоит слишком волноваться, ведь эти рыбы обычно избегают людей.

"Я не думаю, что существует реальная опасность", – сказал он.

В то же время учёный считает, что в долгосрочной перспективе этот вид станет частью морской экосистемы Греции.

"Изменение климата способствует распространению именно таких видов рыб", – отметил учёный.

"Она уже никуда не исчезнет"

Такого же мнения придерживается и Ставрос Мораитис, возглавляющий Ассоциацию рыбаков острова Милос. По его мнению, даже если программу массового вылова впоследствии распространят на всю страну, необходимость использовать специальные прочные сети сделает борьбу дорогостоящей, а численность рыбы вряд ли существенно сократится.

"Массовый вылов – это шаг в правильном направлении, но он начался слишком поздно. Рыба-фугу уже здесь надолго", – добавил Мораитис.

Ядовитые рыбы

Ранее УНИАН писал о топ-6 самых ядовитых рыб в мире. В этот список вошли не только рыба фугу, но и скат, крылатка, морской дракончик, скорпеновые рыбы, каменная рыба.

Также мы рассказывали, есть ли в Черном море ядовитые рыбы. По словам доктора биологических наук Виктора Демченко, там водится "морской дракон", или змейка. Есть данные, что она достаточно ядовита, но, по словам эксперта, это отравление сопоставимо, например, с укусом паука. Тем не менее, он предупредил, что у человека после контакта с этой рыбой может появиться отек и наблюдаться повышение температуры. Однако биолог заверил, что о смертельных случаях от укуса этой рыбы он лично не слышал.

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