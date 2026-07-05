Ученые назвали фактор, который сокращает продолжительность жизни почти так же, как курение

Сон играет ключевую роль в работе сердечно-сосудистой системы.

Люди, которые постоянно спят менее семи часов в сутки, по статистике живут меньше. В частности, ученые из Орегонского университета здоровья и науки доказали, что недосыпание оказывает более сильное влияние на продолжительность жизни, чем рацион, физическая активность и одиночество. Об этом пишет rynekzdrowia.pl.

В ходе анализа использовались общенациональные статистические данные, собранные американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний в 2019-2025 годах.

"Результаты оказались однозначными: среди исследованных факторов сон был одним из самых сильных предикторов продолжительности жизни. Его значение оказалось больше, чем у диеты, уровня физической активности или социальной изоляции. Более сильное влияние на сокращение продолжительности жизни оказывало лишь курение", - отмечается в материале.

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В то же время соавтор исследования профессор Эндрю МакХилл подчеркнул:

"Мы не ожидали столь выраженной корреляции (…) Я - физиолог сна и понимаю, какие преимущества он дает, но сила связи между качественным сном и ожидаемой продолжительностью жизни поразила меня".

По его словам, каждый взрослый человек должен спать от 7 до 9 часов каждую ночь.

Несмотря на то, что исследование не было посвящено биологическим механизмам, ученые напоминают, что сон играет ключевую роль в работе сердечно-сосудистой системы, функционировании иммунитета и здоровье мозга. Кроме того, его нарушения имеют доказанную связь со многими хроническими заболеваниями.

"Сон иногда рассматривают как нечто, от чего можно на время отказаться и наверстать упущенное позже. Это исследование показало, что сон должен быть для нас приоритетом, по крайней мере, таким же важным, как питание или физическая активность. Ведь он влияет не только на то, как мы себя чувствуем, но и на то, как долго мы живем", - заверил МакХилл.

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