В окружения Путина появился 'идеальный шанс' устранить его, - дипломат

По мнению Огрызка, ситуация с Крымом может это ускорить.

Если Украине удастся изолировать временно оккупированный Крым, это может иметь серьезные внутриполитические последствия для России и даже спровоцировать заговор в окружении российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение в интервью Liga.net высказал руководитель Центра исследования России, министр иностранных дел Украины (2007–2009) Владимир Огрызко.

"Уже сейчас интернет забит видеороликами "Зачем нам этот Путин?", "Что происходит?", "Зачем нам за это платить?". Уже ходят разговоры о том, что этот режим нужно менять. Это говорит о том, что меняются реальные настроения в обществе", – отметил Огрызко.

При этом он заявил, что "ни на один процент" не верит в возможность российского бунта. Единственное, что может произойти, по его словам, – это заговор одной из групп окружения.

Видео дня

"Потому что там окружение разнообразное: есть чисто КДБ-шное, то есть ФСБ-шное, которое, собственно, и держит его в этом кольце. А есть и другие группы влияния, которые теряют всё, которые понимают, что ещё чуть-чуть – и не только Путин, но и они в конечном счёте потеряют все свои возможности. Сейчас у них идеальный шанс изолировать Путина или ликвидировать, а затем свалить на него весь балласт, который только был", – отметил дипломат.

Он считает, что когда этим людям придется что-то объяснять Западу, то они могут сказать: "Путин сделал из нас заложников, и мы ничего не могли поделать / Он уехал в Си / Он заперся в горах и не вылезает, а мы строим новую прекрасную Россию будущего и будем со вами обо всём договариваться".

"Вот о чём должна сейчас думать группа людей, окружающих Путина, чтобы спасти себя и, возможно, спасти Россию, которая пока что для них является единым целым", – подчеркнул Огрызко.

Ситуация в Крыму

Как сообщал УНИАН, 5 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил о поражении 16 энергоузлов в оккупированном Крыму. Мол, это необходимо для демонтажа вражеских тылов. По его словам, тотальное уничтожение вражеских систем ПВО, "логистический и топливный голод", а также разрушение энергоузлов и связи должно привести сначала к последовательной изоляции российских военных на полуострове, а затем – "к полному оттоку колонизаторов и коллаборационистов".

Также мы писали, что Украина, пытаясь перерезать жизненно важные линии снабжения, превратила Крым в гигантскую мышеловку. Согласно анализу спутниковых снимков и проверенных видеозаписей, в прошлом месяце атаки были направлены на мосты и дороги. ВСУ также поразили системы ПВО и радиолокационные станции по всему полуострову и нанесли удары по энергосистеме и запасам топлива, что привело к отключению электроэнергии и лишило российские войска ресурсов. Аналитики The New York Times отметили, что это вынудило часть российских сил на южном фронте перейти к оборонительным операциям.

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