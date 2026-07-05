Умные люди с нулевой эмпатией произносят эти 9 фраз, когда считают собеседника глупым

Эти фразы звучат пренебрежительно и унизительно.

Люди с высоким IQ иногда забывают, что не все находятся на одном уровне с ними. Они решают задачи иначе, и это заметно в том, как они разговаривают с окружающими, особенно когда не проявляют эмпатии.

Хотя обычно это происходит не намеренно, они склонны использовать определённые фразы, чтобы осадить собеседника и продемонстрировать собственный интеллект. Научившись их распознавать, вы увидите, как часто они звучат пренебрежительно, когда такие люди считают кого-то недостаточно умным, пишет Your Tango.

Есть минимум 9 таких фраз, которые люди с высоким IQ и нулевой эмпатией произносят, когда считают собеседника глупым.

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"Это не так уж сложно понять"

На первый взгляд звучит как помощь, но в разговоре эта фраза воспринимается совсем иначе. Она тонко намекает, что замешательство собеседника вызвано недостатком способностей, а не пробелом в понимании.

Интеллектуалы, которым тяжело даётся эмоциональный контекст, считают некоторые понятия очевидными и легко раздражаются, когда кто-то не схватывает их сразу. Они не дают собеседнику проявить любопытство или задать уточняющие вопросы.

"Давай я тебе разжую"

Люди, гордящиеся своей эрудицией, прибегают к этой фразе, когда считают, что собеседник за ними не поспевает. Они не утруждаются спросить, какую именно часть тот не понимает, а сразу переходят в режим учителя.

Это сообщает собеседнику, что он не способен разобраться сам. Они позиционируют себя как эксперта – независимо от того, насколько хорошо на самом деле разбираются в теме.

"Ты все усложняешь"

Для острых умов с низкой эмоциональной чуткостью сказать кому-то, что тот всё усложняет, означает намекнуть, что он лишь создаёт ненужные сложности и что его точка зрения не стоит рассмотрения. Они полагают, что раз сами приходят к выводам быстро, то и все остальные должны уметь так же.

Они уже решили, что ответ очевиден, а дополнительные вопросы бессмысленны. Собеседник же часто остаётся с чувством, что его не услышали, даже если он поднял справедливые вопросы.

"Это вообще бессмыслица"

Это может быть честной реакцией на кажущуюся нелогичной идею, но в некоторых ситуациях умные люди с низкой эмпатией говорят так, когда считают, что мысли собеседника не имеют никакой ценности.

Раз это не совпадает с тем, что они знают или понимают, то и разбираться дальше не в чем.

Люди с высоким IQ опираются на эту фразу, потому что смотрят на всё через призму логики. Они не останавливаются, чтобы подумать, что собеседник может располагать иной информацией или опытом, – и из-за этого упускают нюансы, которые могли бы обогатить их мышление.

"Я не должен это объяснять"

Прежде всего эта фраза выражает раздражение. Такие люди искренне считают, что их время важнее разговора, и хотят оставить собеседника с ощущением, будто тот провалил некий негласный экзамен.

На самом деле интеллектуальные, но эмоционально отстранённые люди порой забывают, что некоторые вещи неочевидны для других, если те не потратили годы на изучение темы или работу с ней.

Они не осознают этого разрыва и потому воспринимают его как признак некомпетентности.

"Ты вообще упускаешь суть"

Блестящий человек, которому безразличны чувства других, пустит разговор под откос, когда почувствует, что собеседник совершенно не уловил главную мысль, даже если тот изо всех сил старается прояснить и понять.

Люди трактуют идеи по-разному и придают значение разным аспектам обсуждения. Это не означает, что они неумны или неосведомлены, но некоторым высокоинтеллектуальным людям это видится именно так.

"Ну, это один из способов на это посмотреть"

Эта фраза может быть просто признанием чужого мнения, но может быть и завуалированным пренебрежением к точке зрения собеседника. Конечно, всё зависит от контекста, но звучит она определённо унизительно и саркастично.

Некоторые тяготеют к этой фразе, потому что она звучит вежливо, оставаясь при этом снисходительной. Обычно её сопровождают понимающая улыбка или незаинтересованный тон.

"Это работает не так"

Эта фраза бьёт глубоко, потому что говорит не просто о непонимании одной темы. Она говорит, что собеседник не разбирается в более фундаментальных идеях, стоящих за ней.

Когда интеллект человека берёт верх над эмпатией, объяснение мелких деталей кажется ему бессмысленным. Он решает: раз собеседник не понимает одного, то не поймёт вообще ничего.

"Ты просто неправ"

Прямее уже некуда. Холодно-рациональный мыслитель говорит так, когда не заинтересован в продолжении разговора, – вероятно, потому что считает собеседника ниже себя.

Такие люди сосредоточены на точности и правоте превыше всего – особенно когда уже сделали вывод, что доказательства на их стороне. Либо по-ихнему, либо никак.

Ранее УНИАН сообщал, почему люди перечитывают одни и те же книги вместо новых.

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