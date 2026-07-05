Россияне запросили перемирие в Константиновке: политолог раскрыл, что за этим стоит

Перемирие нужно России, чтобы завести дополнительные силы в город.

От российского минобороны поступило неожиданное предложение прекратить обстрел Константиновки Донецкой области с 12 до 16 часов по московскому времени 6 июля.

Об этом сказал военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, россияне объяснили это гуманитарной инициативой, дескать, им нужно вывезти тела убитых. Но, как отметил политолог, такой аргумент от россиян нельзя воспринимать всерьез.

"Такое уже было в Донецком аэропорту еще во время АТО - россияне просили перемирие, чтобы забрать тела убитых, но вместо того, чтобы это сделать, они зашли на территорию аэропорта и под землей полезли в сам аэропорт, начали его минировать и взрывать. Это нормальный российский стиль - обманывать", - сказал Сазонов.

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Военный высказал убеждение, что перемирие нужно РФ, чтобы завести дополнительные силы в город.

"За 4 часа без обстрелов они смогут загнать туда несколько тысяч военных, рассеяться по домам и потом мы их не выцарапаем оттуда", - спрогнозировал военный.

К тому же, Сазонов отметил, что россиянам стоило бы определится, что с Константиновкой - они ее взяли и делают, что хотят, или не взяли. Политолог обратил внимание на то, что россияне сначала заявили о захвате Константиновки, а уже 4 июля - о продолжении боев в городе. А потом и вовсе выступили с предложением Украине о перемирии на 4 часа.

"Ребята, этот коктейль не смешивается... Если они взяли Константиновку, то о перемирии и боях в городе речи быть не может. Если они не взяли ее, то получается, что Путин и Герасимов соврали публично", - подчеркнул Сазонов.

Ситуация вокруг Константиновки

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявил, что его войска якобы захватили Константиновку в Донецкой области. В то же время в Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

После российских заявлений о захвате Константиновки президент Владимир Зеленский иронично заметил, что у Путина не будет проблем приехать туда, чтобы встретиться.

Опровергая заявление кремлевского диктатора о том, что Россия якобы полностью оккупировала Константиновку, Зеленский подчеркнул, что "Путин решил солгать миру и президенту Америки относительно ситуации на фронте".

В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, но в Москве.

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