Пенсионерам в Венгрии выплатят 13-ю и 14-ю пенсию: кто получит деньги и сколько

Выплаты начисляются автоматически.

Пенсионеры в Венгрии смогут получить сразу три выплаты в феврале – обычную пенсию и две дополнительные – тринадцатую и четырнадцатую, пишет profit line.

Как говорится в материале, право на дополнительные выплаты зависит не только от того, получает ли человек пенсию в феврале текущего года. Закон устанавливает два условия, которые должны выполняться одновременно: пенсионер должен был получить выплату хотя бы один день в предыдущем году и иметь право на неё в феврале этого года.

По имеющимся данным, даже одного дня пенсионных выплат в прошлом году уже достаточно для получения права на бонус. То есть те, кто вышел на пенсию в конце декабря и получил первую выплату в феврале следующего года, тоже подпадают под эту норму. А вот те, кто оформил пенсию только в январе или феврале этого года, права на дополнительные выплаты не будут иметь – ведь в предыдущем году они пенсию ещё не получали.

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Отдельно в материале объясняется ситуация с теми, кто получает несколько видов выплат одновременно – например, и собственную пенсию, и пенсию по потере кормильца. В таком случае право на участие проверяется отдельно по каждой выплате: на одну выплату человек может иметь право на бонус, а на другую – нет, в зависимости от того, начислялась ли она год назад.

Сумма пенсии за тринадцатый месяц равна общей сумме всех выплат, которые были начислены в феврале и при этом выплачивались хотя бы один день в прошлом году.

По приведенному примеру: если пенсия по возрасту составляет 220 000 форинтов (около 28 600 грн), а пенсия вдовы – еще 40 000 форинтов (около 5 200 грн), вместе получается 260 000 форинтов (около 33 800 грн). Именно такая сумма и будет выплачена в качестве тринадцатой пенсии.

Как отмечается, расчёт четырнадцатой пенсии производится по тому же принципу и совпадает с суммой тринадцатой. В приведённом примере это означает ещё 260 000 форинтов (около 33 800 грн). Таким образом, в общей сложности за два бонуса пенсионер получит 520 000 форинтов (около 67 600 грн) в дополнение к обычной февральской пенсии.

Отдельного заявления на получение тринадцатой и четырнадцатой пенсии подавать не нужно. Орган, выплачивающий пенсии, самостоятельно проверит право на выплату и начислит необходимую сумму – без отдельного решения или визита в учреждение.

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