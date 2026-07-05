Как привлечь удачу по дате рождения: талисманы для каждого числа

Каждой дате рождения соответствует определенная планета и талисман, который способен усилить положительную энергетику.

Дата рождения человека может раскрывать не только особенности его характера, но и способ привлечь удачу.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По мнению сторонников нумерологии, каждой дате рождения соответствует определенная планета и талисман, который якобы способен усилить положительную энергетику.

Видео дня

Числа рождения 1, 10, 19, 28

Людям, рожденным в эти даты, покровительствует Солнце. Их считают прирожденными лидерами с яркой харизмой. Нумерологи советуют этим людям носить на правой руке красную нить. Считается, что она помогает укрепить уверенность в себе и привлечь удачу.

Числа рождения 2, 11, 20, 29

Этими числами управляет Луна. Таким людям приписывают развитую интуицию и эмоциональность. Для привлечения удачи им рекомендуют установить дома небольшой фонтан или носить серебряный браслет на щиколотке. По эзотерическим представлениям, это способствует финансовому благополучию.

Числа рождения 3, 12, 21, 30

Покровителем считается Юпитер. Людей этих чисел называют оптимистичными и духовно развитыми. Им советуют носить золотое кольцо на указательном пальце, которое, согласно нумерологии, символизирует рост и процветание.

Числа рождения 4, 13, 22, 31

Эти числа связывают с Раху. Таким людям приписывают независимый характер и трудолюбие. В качестве талисмана рекомендуют использовать символ "Ом", который, по мнению эзотериков, помогает сохранять внутреннее спокойствие и двигаться к успеху.

Числа рождения 5, 14, 23

Числами управляет Меркурий. Людей считают общительными, находчивыми и остроумными. Для привлечения удачи им советуют носить с собой павлинье перо. Считается, что оно способствует финансовой стабильности.

Числа рождения 6, 15, 24

Покровителем считается Венера. Людей этого числа описывают как заботливых и внимательных. По мнению нумерологов, талисманом может стать серебряная монета с изображением Лакшми и Ганеши, которая символизирует благополучие и достаток.

Числа рождения 7, 16, 25

Этими числами управляет Кету. Таким людям приписывают любовь к уединению и философский взгляд на жизнь. Для привлечения удачи рекомендуют носить в кармане лавровый лист, который в различных традициях считается символом победы и успеха.

Числа рождения 8, 17, 26

Покровителем называют Сатурн. Людей этого числа считают дисциплинированными и ответственными. В качестве талисмана советуют использовать кольцо в форме подковы. Согласно эзотерическим убеждениям, оно помогает преодолевать жизненные трудности.

Числа рождения 9, 18, 27

Числом управляет Марс. Таких людей описывают как энергичных, решительных и целеустремленных. Нумерологи рекомендуют носить с собой небольшой кусочек сандалового дерева. По их мнению, такой талисман способствует карьерному росту и помогает преодолевать финансовые препятствия.

Другие новости нумерологии

Ранее нумерологи рассказали о характере людей, рожденных 31 числа. Считается, что среди них есть врожденные лидеры.

Также были названы даты рождения людей, которые умеют принимать правильные решения.

Вас также могут заинтересовать новости: