Ковбои не прибудут: Европа готовится к войне с РФ без помощи США, – Politico

Наиболее активно готовятся те страны, которые уже имели трагический опыт взаимодействия с "русским миром".

Страны восточного фланга НАТО активно укрепляют свои границы и оборонные возможности, все больше исходя из предположения, что в случае потенциального конфликта им придется некоторое время сдерживать российское наступление собственными силами. Об этом говорится в обширном репортаже Politico, журналисты которого побывали на границах Финляндии, Польши и Литвы, оценивая готовность государств к возможному противостоянию с Россией.

Как пишет издание, после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году ситуация на восточной границе НАТО кардинально изменилась. Дополнительным фактором стала неопределенность относительно будущей роли США в европейской безопасности после заявлений президента Дональда Трампа о возможном пересмотре американских обязательств перед союзниками.

Авторы отмечают, что спутниковые снимки свидетельствуют об усилении российского военного присутствия у границ Финляндии и других стран блока. Именно поэтому государства региона ускоряют строительство укреплений, закупку вооружений, расширение резервов и подготовку военных.

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Особое внимание Politico уделяет Финляндии, которая имеет самую длинную сухопутную границу НАТО с Россией – более 1300 километров. Издание напоминает, что, в отличие от остальной Европы, страна сохраняла обязательную срочную службу даже после окончания холодной войны и развивала концепцию тотальной обороны.

Командир пограничного района Северной Карелии Матти Питкянийтти подчеркнул, что исторический опыт остается определяющим для современной финской стратегии. "Во время Зимней войны Финляндия чувствовала себя очень одинокой, получая крайне мало помощи от других стран", – сказал он.

Издание также цитирует председателя парламентского комитета по обороне Финляндии Юкку Копру, который объяснил отношение страны к членству в Альянсе.

"Мы рады быть в альянсе, но по-прежнему понимаем, что первый удар нам придется принять самостоятельно, прежде чем будет задействована статья 5 НАТО", – отметил он.

В Польше, как сообщает Politico, главным оборонным проектом стал "Восточный щит" – масштабная система укреплений вдоль границ с Калининградской областью РФ и Беларусью. Она включает бетонные противотанковые заграждения, рвы, бункеры, минные поля, сеть датчиков и беспилотников. В то же время журналисты отмечают, что на отдельных участках укрепление границы продвигается медленнее, чем заявляли власти.

Литва же делает ставку на тесное взаимодействие с союзниками. Как отмечает издание, страна не рассчитывает самостоятельно отразить масштабное вторжение, поэтому стремится к максимально быстрому привлечению сил НАТО. Одним из ключевых элементов этого плана должно стать постоянное размещение немецкой бригады.

Подводя итоги поездки, авторы материала отмечают, что Финляндия делает все, чтобы затруднить возможное вторжение, Польша быстрыми темпами наращивает военный потенциал и систему укреплений, а страны Балтии сосредоточены на том, чтобы не остаться один на один с угрозой.

"Европа, возможно, ещё не готова защищаться самостоятельно. Но на своей восточной границе она уже готовится к тому дню, когда ей, возможно, придётся начать это делать", – резюмируют авторы публикации.

Российская угроза для Европы

Как писал УНИАН, аналитики смоделировали вторжение России в Литву и показали, что массовое применение современных дронов с искусственным интеллектом может радикально изменить ход войны в пользу НАТО.

В пессимистическом сценарии российские войска быстро продвигаются с трех направлений, практически окружая Вильнюс, в то время как союзники колеблются с ответом. В более оптимистичной версии литовские и немецкие силы располагают тысячами дронов HX‑2, которые уничтожают треть российских сил в первые десять дней, срывая наступление.

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