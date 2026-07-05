Когда обрезать пионы и как не навредить растению: садоводы раскрыли секрет пышного цветения

Обрезка пионов полезна для цветов.

В начале лета пионы становятся настоящей изюминкой сада, однако возникает вопрос, что делать с этими цветами в другие времена года. Как пишет martha stewart, сначала следует заняться обрезкой, которая помогает не только снизить риск заболеваний, но и способствует здоровому росту и обильному цветению.

Почему обрезка полезна?

"Обрезка пионов полезна - она позволяет удалить старую листву в конце вегетационного периода. Следующей весной пионы начинают новый рост и не используют старую листву. Удаление старой листвы позволяет избавиться от любых болезней, которые могли бы задержаться", - объяснила писательница и историк садоводства Дженни Роуз Кэри.

Видео дня

Кроме того, обрезка имеет преимущества для следующего вегетационного периода.

"Травянистые пионы имеют листья и цветы над землей, а также мясистые корни-запасники под землей, которые обеспечивают энергией для следующего вегетационного периода. Удаление листьев после того, как растение отцвело, может помочь снизить риск заболеваний, таких как мучнистая роса, на ваших растениях. Это также позволяет прямым солнечным лучам проникать к кроне, где следующей весной появятся почки и новые побеги", - отметил Брендон Миллер, доцент кафедры садоводческих наук Университета Миннесоты.

Когда лучше всего это делать - и почему?

По словам специалистов, не следует обрезать пионы весной, когда они только начинают давать прирост этого года, или в начале лета, когда они расцветают.

"Лучшее время для удаления листьев - это конец лета или начало осени, либо же как только листья теряют привлекательный вид или поражаются болезнями. Обычно мы обрезаем их в сентябре, чтобы у других растений на клумбе было место для роста осенью. До этого листья придают общей густоте и помогают поддерживать соседние растения", - уверяет Кэри.

Также можно проводить обрезку в начале весны.

"Травянистые пионы можно обрезать до самой земли, когда листья и стебли уже не зеленые и выглядят высохшими. Это естественным образом происходит осенью, поэтому обрезку можно проводить поздней осенью или в начале весны, задолго до появления новых побегов", - отметил Миллер.

Что вам для этого понадобится?

Обрезка пионов - дело несложное, поэтому инструментов для её выполнения потребуется минимум:

секатор, способный сделать чистый и резкий срез;

средство для очистки секатора: секатор следует очищать, чтобы предотвратить распространение возможных растительных болезней.

"Мы используем пульверизатор со спиртом, чтобы дезинфицировать секатор между каждым кустом пиона", - говорит Кэри.

Как обрезать цветы?

1. Срежьте стебли

"С помощью чистых, острых секаторов с обходным механизмом срежьте каждый стебель близко к земле и удалите отделившиеся листья", - объяснил Миллер.

Иногда полезно иметь под рукой садовые грабли, чтобы собрать обрезки или убрать сильно поврежденные листья.

2. Будьте осторожны с кроной

"Убедитесь, что срезы во время обрезки не повреждают крону растения, где находятся почки для роста в следующем сезоне. Крона многолетнего растения расположена на уровне почвы или чуть ниже поверхности почвы", - сказал Миллер.

3. Оставьте небольшую часть

Травянистые пионы можно обрезать примерно до трех сантиметров, как только листья пиона начнут плохо выглядеть, говорит Кэри.

Другие советы экспертов

Ранее УНИАН рассказывал, когда копать озимый чеснок в 2026 году. Известно, что в Украине сроки зависят от региона, температуры и количества осадков летом.

Также стало известно, зачем закапывать чайные пакетики на участке. Как оказалось, заварка повышает плодородие почвы, привлекает своим ароматом полезных дождевых червей и обладает другими преимуществами.

Вас также могут заинтересовать новости: