Немецкая компания помогает Кремлю вести войну против Украины, – расследование

Расследование журналистов показало, куда на самом деле попадает продукция компании, которая годами уверяла мир в том, что уходит с российского рынка.

Немецкая компания Gühring KG официально заявила о прекращении деятельности в России после начала полномасштабного вторжения, однако ее продукция по-прежнему поступает в российский военно-промышленный комплекс через сеть связанных фирм. Об этом говорится в расследовании The Insider.

Как выяснили журналисты, инструменты Gühring используют десятки оборонных предприятий России. По имеющимся данным, среди покупателей – концерн "Калашников", который производит стрелковое оружие, беспилотники и высокоточные боеприпасы для армии РФ.

Продукцию немецкого производителя закупал и Научно-производственный концерн "Базальт", выпускающий артиллерийские боеприпасы, в частности управляемые снаряды "Краснополь", как отмечается в материале.

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Оборудование использовали и авиазаводы – Иркутский авиационный завод, выпускающий истребители Су-30СМ, и Бериевский авиационный научно-технический комплекс, который модернизирует самолеты А-50. По данным расследования, среди заказчиков также фигурирует производитель пусковых установок для С-300 и С-400 – Машиностроительный завод имени Калинина, а также Челябинский кузнечно-прессовый завод, производящий тяжелые полуприцепы для транспортировки танков.

Особое внимание авторы расследования уделили Производственному объединению "Маяк" – предприятию, входящему в ядерный комплекс России и производящему плутоний для ядерного оружия.

В целом, как говорится в материале, журналисты обнаружили информацию о 280 контрактах на закупку инструментов Gühring, заключенных в период с 2015 по 2023 год.

После 2022 года компания Gühring KG заявила, что "деконсолидировала" свою дочернюю структуру в России и якобы не осуществляет никаких поставок. Впрочем, по имеющимся данным, эта структура, переименованная в "Инструментальную компанию ГУТ", продолжила импортировать продукцию немецкого производителя и после июня 2022 года ввезла товаров как минимум на 20,98 млн долларов. В октябре 2024 года США ввели против этой компании санкции.

Как отмечается в расследовании, в апреле 2022 года – уже после заявленного ухода с рынка – компания оформила декларацию соответствия на фрезы Gühring, а в 2023 году – еще две такие декларации. Сотрудники, по данным журналистов, продолжали пользоваться корпоративными электронными адресами домена Guhring.ru.

Особую роль в схеме сыграл завод Gühring в Нижнем Новгороде, открытый в 2016 году. После формального ухода компании предприятие перешло под контроль ООО "Мобула", владельцем которого стал бывший директор российского представительства Gühring Юрий Гуляев. По имеющимся данным, каталог продукции "Мобулы" практически полностью повторяет ассортимент Gühring, а часть товаров продается под брендом SuperGut – фактическим дубликатом линейки Gühring SuperLine с идентичными артикулами.

Поставки, как выяснили журналисты, осуществляли также китайская компания Shanghai Zhuangyu Mechanical and Electrical Equipment Co. и индийская Victools Inc., которые экспортировали в Россию около 690 кг инструментов Gühring на сумму более 28 млн рублей.

Итальянское оружие для РФ

Ранее The Insider расследовал похожую схему с итальянским концерном Beretta Holding. Президент и главный исполнительный директор холдинга Пьетро Гуссалли Беретта в течение 2022 года официально входил в состав правления российской компании "Русский Орел", а Beretta Holding до сих пор контролирует 57% акций этого импортера.

Несмотря на введенные санкции Европейского Союза, с марта 2022-го по февраль 2024 года российские структуры зарегистрировали не менее 15 337 единиц западного огнестрельного оружия, причем почти 40% от этого объема (6 064 единицы) составила продукция заводов, принадлежащих итальянскому концерну.

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