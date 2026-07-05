Украинская авиация сбросила авиабомбу на оккупантов в центре Константиновки (видео)

Город находится под контролем подразделений Сил обороны Украины.

Украинская авиация начала сбрасывать авиабомбы на россиян в центре города Константиновка в Донецкой области. Одно из таких видео опубликовал Telegram-канал "Соняшник".

В этом видео показано, как украинский истребитель МиГ-29 сбросил авиабомбу по скоплению вражеских операторов дронов в промышленной зоне Константиновки. В результате взрыва здание практически полностью уничтожено.

В группировке войск "Восток" на своей странице в Facebook отметили, что Константиновка входит в их зону ответственности. Военные подчеркнули, что город находится под контролем подразделений Сил обороны Украины, однако в отдельных районах продолжаются постоянные боевые столкновения.

"Попытки россиян проникнуть в город выявляются, оккупанты уничтожаются, а также наносится огневой удар по логистическим путям и местам сосредоточения живой силы захватчиков", - рассказали в группировке войск "Восток".

Кроме того, военные 19-го армейского корпуса также подтвердили информацию о том, что Константиновка находится под контролем подразделений Сил обороны Украины. Они опровергли заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы "полном захвате города".

Россияне предложили временно прекратить обстрелы Константиновки

Напомним, что ранее Минобороны РФ предложило прекратить обстрел города Константиновка в Донецкой области 6 июля с 12 до 16 часов по московскому времени. Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов считает, что перемирие нужно врагу, чтобы завести дополнительные силы в город.

К тому же, Сазонов отметил, что россияне не определились, что с Константиновкой - они ее взяли и делают, что хотят, или не взяли. Политолог обратил внимание на то, что россияне сначала заявили о захвате Константиновки, а уже 4 июля - о продолжении боев в городе.

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