Смарт-телевизор следит за тем, что вы смотрите: на какие бренды подали в суд

Судебные дела были возбуждены в разные годы.

Смарт-телевизоры, которые есть практически в каждом доме, могут незаметно собирать информацию о своих владельцах – что они смотрят, когда и как долго, а в некоторых случаях даже записывать звук, пишет BGR.

Как отмечается в материале, технология автоматического распознавания контента позволяет телевизорам отслеживать привычки просмотра пользователей в мельчайших деталях. По имеющимся данным, собранную информацию компании нередко используют для персонализированной рекламы или продают третьим сторонам.

Еще в 2017 году Федеральная торговая комиссия США и генеральный прокурор Нью-Джерси подали иск против компании Vizio. По данным следствия, производитель тайно установил на своих телевизорах программное обеспечение, которое собирало данные о просмотрах с 11 миллионов устройств. Функция автоматического распознавания контента была включена по умолчанию и каждую секунду фиксировала, что смотрят пользователи, после чего эти данные продавались рекламным компаниям для анализа эффективности рекламы. Пользователи не получали надлежащего уведомления о сборе данных, а Vizio даже устанавливала эту функцию посредством удаленных обновлений на более старые модели. В итоге компания выплатила штраф в размере 2,2 миллиона долларов и была обязана сделать свою политику сбора данных более прозрачной и получать четкое согласие пользователей.

Видео дня

В 2025 году генеральный прокурор штата Техас подал иск сразу против пяти крупных производителей телевизоров – Sony, Samsung, LG, Hisense и TCL, обвинив их в незаконном сборе данных жителей штата. Особое беспокойство прокуратуры вызвали связи Hisense и TCL с Китаем, которые, по её мнению, ставят под угрозу личные данные потребителей. Телевизоры Sony в иске назвали "системой массовой слежки", которая якобы фиксирует и продает данные о просмотрах без ведома пользователей. LG и Samsung в итоге заключили соглашение, по которому обязались не собирать данные без четкого согласия и предоставлять пользователям более понятную информацию. Однако судебные процессы против Hisense, Sony и TCL до сих пор продолжаются.

В 2026 году пять владельцев смарт-телевизоров Samsung подали коллективный иск против компании. По их словам, производитель с помощью технологии автоматического распознавания контента незаконно отслеживает, хранит и продает данные о просмотрах. По мнению истцов, политика конфиденциальности Samsung вводит в заблуждение и не даёт пользователям полного представления о масштабах сбора данных. В иске утверждается, что такая практика нарушает государственные законы о защите данных и федеральный закон о защите видеоданных. Истцы требуют компенсации и запрета подобной практики, однако дело до сих пор не завершено.

Еще одна подобная история произошла с LG еще в 2013 году, когда британский блогер обнаружил, что телевизор компании передает данные на серверы LG даже тогда, когда функция сбора данных о просмотрах была отключена. По его словам, устройство передавало не только информацию о просмотренных каналах, но и названия файлов с подключенного USB-накопителя. Компания частично признала проблему и выпустила обновление программного обеспечения для моделей, в которых была обнаружена эта "ошибка".

Реальный ресурс OLED-экранов

Ранее УНИАН сообщал, что реальный срок службы OLED-телевизоров Samsung зависит не столько от бренда, сколько от условий эксплуатации. Сама компания оценивает ресурс OLED-панелей в 50 000–100 000 часов работы, однако владельцы телевизоров на практике называют очень разные сроки – от 3 до 10 и даже более 10 лет. Тесты RTINGS показали, что одна и та же модель, например S95B, может начать выгорать уже через год интенсивного использования.

Вас также могут заинтересовать новости: