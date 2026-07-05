Венгрия подняла в небо истребители после сообщения о китайском самолете: что произошло

После урегулирования ситуации венгерские подразделения завершили выполнение задачи.

Истребители венгерских ВВС, находившиеся в боевой готовности, должны были идентифицировать китайский пассажирский самолет, который не установил связь с диспетчерской службой. Как сообщил министр обороны страны Русин-Сэнди Ромулус, после визуального контакта экипаж пассажирского самолета вновь вышел на связь, поэтому военные самолеты вернулись на свою базу, передает Portfolio.hu.

По словам министра, венгерские истребители, несущие службу в интегрированной системе противовоздушной обороны НАТО, были подняты на боевую готовность в 13:42.

"Эта мера была необходима, поскольку пара венгерских самолетов, взлетевшая с авиабазы в Кечкемете, всего через девять минут после тревоги, в 13:51, догнала самолет вблизи границы. После того как пилоты истребителей визуально идентифицировали пассажирский самолет, его экипаж успешно восстановил связь с наземным диспетчерским центром", - отмечается в материале.

Видео дня

Ромулус подчеркнул, что после урегулирования ситуации венгерские подразделения завершили выполнение задачи, а затем вернулись на свою авиабазу в Кечкемете.

Другие новости мира

Как писал УНИАН, ранее Израиль впервые в истории передал "Железный купол" другой стране. Его отправили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вместе с запасом ракет-перехватчиков. Источники издания Axios сообщили, что комплекс уже перехватил десятки иранских ракет.

Также сообщалось, что Индия получила от Великобритании 9 списанных штурмовиков Jaguar. Министерство обороны Великобритании передало индийской стороне пять самолетов в варианте GR1 и четыре в версии T2, при этом оставив у себя на хранении еще 42 штурмовика этого типа.

Вас также могут заинтересовать новости: