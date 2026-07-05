Автобусная станция стоимостью 1,5 млн евро будет иметь форму жареной рыбы: где ее построят

Вокруг этого комплекса будет обустроено более 4 тысяч кв. м зеленых насаждений.

На испанском побережье Коста-дель-Соль построят автобусную станцию, которая станет уникальным проектом стоимостью 1,5 млн евро. Об этом сообщает Mediafax.

Речь идет о комплексе, который будет построен в транспортном узле и будет включать пассажирский терминал площадью 150 кв. м, шесть автобусных стоянок с зонами ожидания, стоянки для такси, пешеходные переходы и автостоянку.

Вокруг этого комплекса будет обустроено более 4 тысяч кв. м зеленых насаждений, которые станут барьером между транспортным центром и прилегающими дорогами.

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В частности, заместитель мэра города Сан-Педро-Алькантара Хавьер Гарсия сообщил, что архитектура была "абстрактно вдохновлена эспето де сардинас".

"Эспето - это традиционное андалузское блюдо из Малаги, в котором свежие сардины среднего размера нанизывают на тростниковый или металлический стержень, а затем жарят на открытом огне", - объяснили в материале.

Издание уточнило, что работы над новой автобусной остановкой начались с подготовки участка, расположенного рядом с автомагистралью. Для этого проекта рабочие пересадят все деревья в этой зоне.

"Марбелья - это жемчужина Коста-дель-Соль в Испании, известная своими роскошными курортами, полями для гольфа и яхт-портом Пуэрто-Банус. Население составляет примерно 150 000 человек. Летом, из-за большого количества туристов, в этом районе проживает около 400 000 человек", - добавляет Mediafax.

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