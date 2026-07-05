Вулкан на дне океана изверг вещество, которое не ожидали найти на Земле

Ученые обнаружили следы вещества возрастом 4,5 миллиарда лет.

Подводный вулкан у берегов Мадагаскара изверг химические следы вещества из первичного магматического океана, существовавшего в первые 100 миллионов лет истории Земли, сообщает New Scientist.

Учёные традиционно считали, что мантия Земли – толстый слой горячей породы под земной корой – непрерывно перемешивается уже более 4 миллиардов лет, из-за чего почти все химические следы древнейшей истории планеты должны были бы стереться со временем. Однако новое открытие ставит это предположение под сомнение.

"Это изменит очень многое, потому что теперь у нас есть доказательство: материалы возрастом 4,5 миллиарда лет – с самого первого момента истории Земли – до сих пор существуют в достаточном количестве, чтобы их можно было извлечь из вулкана", – заявила учёная Катрин Шовель.

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По предположениям учёных, в период гадея в Землю врезалось тело размером с Марс, обломки которого позже сформировали Луну. Удар настолько разогрел молодую планету, что она покрылась сплошным океаном расплавленной лавы. В течение последующих миллионов лет эта магма остывала и кристаллизовалась, формируя первую земную кору над мантией.

Некоторые из них и раньше предполагали, что следы этой первичной кристаллизации могли сохраниться в мантии Земли, однако до недавнего времени не хватало точных методов анализа, чтобы это доказать.

По словам Шовеля, всё началось в мае 2018 года, когда необычная серия землетрясений у французского острова Майотта, между Мадагаскаром и Мозамбиком, привела ученых к открытию нового вулкана примерно в 50 километрах к востоку, названного Фани Маоре. Извержения, продолжавшиеся в течение следующих трех лет, выкачали из-под Майотты столько магмы, что остров "просел" примерно на 20 сантиметров.

Исследователь вместе с коллегами отобрал образцы вулканической породы с вулкана Фани Маоре и соседней Майотты, чтобы сравнить химический состав нового вулкана с более старой вулканической системой. К команде присоединилась Клодин Израэль из Кембриджского университета, которая применила новейшую сверхточную методику для измерения мельчайших различий в изотопах неодима – именно они, по её словам, сохраняют химическую "запись" того, как кристаллизовался первичный магматический океан Земли во время охлаждения планеты.

По имеющимся данным, лава Фани Маоре имела несколько более высокое соотношение неодима-142 к неодиму-144 по сравнению с лавой Майотты. Вероятно, это отражает "карман" древней мантии, который избежал миллиардов лет перемешивания и до сих пор относительно богат бриджманитом – минералом, который, по имеющимся данным, одним из первых кристаллизовался из первичного магматического океана Земли.

Как говорится в материале, полученные результаты свидетельствуют о том, что мантия Земли, возможно, никогда не перемешивалась так тщательно, как полагало большинство геологов. По словам Израиля, это может помочь учёным реконструировать, как именно затвердевал первичный магматический океан планеты.

"Это немного похоже на то, будто нашли образец земного ядра, который каким-то образом попал на поверхность", – добавил ученый Бернар Бурдон.

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